聽新聞
test
0:00 / 0:00

喜閱上海 去年綜合閱讀率97%

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

上海官方15日發布的「2020上海市民閱讀狀況調查」顯示，上海市民綜合閱讀率高達97.04%，「全民閱讀」深入普及；疫情期間，閱讀對市民的焦慮緩解發揮正向作用。

中新社報導，調查顯示，上海市民綜合閱讀率（即紙質閱讀和數字閱讀的人數占總人數的比率）達97.04%，高出第17次（2019年）大陸全國國民閱讀調查15.94個百分點。「全民閱讀」在滬人中不僅體現在較高的閱讀率上，還體現在閱讀資源獲取方式的多元性。除網上購書及書店購書，閱讀網站獲得資源已成為上海市民圖書資源選擇的最主要途徑。

2020年，上海市民的數字閱讀率為99.52%，高於紙質閱讀率（96.05%），數字閱讀超越紙質閱讀，成為最普及的閱讀方式。其中，選擇手機閱讀的人群占比最高，其次是網絡在線閱讀和使用電子閱讀器進行閱讀。　　

就消費習慣而言，紙質閱讀市民更願意花錢，一年購買紙質書刊的支出在200至500元（人民幣，下同）達27.00%，超過500元的占比為17.90%。數字閱讀支出方面，33.90%的人只看免費內容，200元以上的年數字閱讀費用支出僅占比15.85%。

調查顯示，閱讀對上海市民認為閱讀能「比較有用」和「非常有用」地緩解自身對疫情焦慮的市民占比分別達51.80%和13.60%。

調查組還參考心理學、社會學等學科相對成熟的量表，結果發現，市民的閱讀時間越長、閱讀花費越多、閱讀評價越高以及公共文化設施使用頻率越高，越能够幫助他們更好地認識自我、認識世界、具有更高的社會責任感。

上海 疫情

延伸閱讀

台客遊上海最夯四行倉庫 掛牌滬台交流基地

上海東郊賓館戒備森嚴 美特使凱瑞料將不外出

美國氣候特使訪中 國務院：將見中國高階官員

四行倉庫抗戰紀念館 掛牌

相關新聞

喜閱上海 去年綜合閱讀率97%

上海官方15日發布的「2020上海市民閱讀狀況調查」顯示，上海市民綜合閱讀率高達97.04%，「全民閱讀」深入普及；疫情...

上海人口高齡化 癌患增到49萬人

腫瘤是影響上海民眾健康的主要疾病之一。上海市衛健委15日披露的數據顯示，上海癌症現患病人49萬人，患病率達3%。上海人口...

天津古鎮楊柳青 打造大運河公園

天津市政府新聞辦公室15日表示，天津將投資52億元人民幣，建設楊柳青大運河國家文化公園，建設方案已於4月1日經天津市委、...

陸男幼時意外失右腿 考獲博士學位研發智能義肢助殘疾人

今年34歲的孫小軍來自貴州農村，9歲時他因一場意外右腿被截肢，多年來一直靠拐杖行走。截肢後的孫小軍並未放棄對生活的希望，他憑藉自己的努力考取博士學位，並於畢業後帶領團隊經過5年的時間研發出智能電動義肢（大陸稱「假肢」），為傳統義肢加上「肌肉」。

大陸Z字形斑馬線惹議 網爭論對減少交通事故到底有沒有用？

近日，江蘇常州、浙江杭州等地出現一種Z字形斑馬線。據介紹，此款斑馬線透過設置隔離設施，令行人在斑馬線上的行進軌跡由直線變成Z字形，可強制行人觀察路面車輛狀況，亦令司機有更充裕的時間提前減速讓行。

台客遊上海最夯四行倉庫 掛牌滬台交流基地

上海蘇州河北岸的四行倉庫抗戰紀念館14日正式掛牌「上海市對台交流基地」，上海市台辦主任鐘曉敏表示，四行倉庫是滬台交流的一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。