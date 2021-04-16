喜閱上海 去年綜合閱讀率97%

上海官方15日發布的「2020上海市民閱讀狀況調查」顯示，上海市民綜合閱讀率高達97.04%，「全民閱讀」深入普及；疫情期間，閱讀對市民的焦慮緩解發揮正向作用。

中新社報導，調查顯示，上海市民綜合閱讀率（即紙質閱讀和數字閱讀的人數占總人數的比率）達97.04%，高出第17次（2019年）大陸全國國民閱讀調查15.94個百分點。「全民閱讀」在滬人中不僅體現在較高的閱讀率上，還體現在閱讀資源獲取方式的多元性。除網上購書及書店購書，閱讀網站獲得資源已成為上海市民圖書資源選擇的最主要途徑。

2020年，上海市民的數字閱讀率為99.52%，高於紙質閱讀率（96.05%），數字閱讀超越紙質閱讀，成為最普及的閱讀方式。其中，選擇手機閱讀的人群占比最高，其次是網絡在線閱讀和使用電子閱讀器進行閱讀。

就消費習慣而言，紙質閱讀市民更願意花錢，一年購買紙質書刊的支出在200至500元（人民幣，下同）達27.00%，超過500元的占比為17.90%。數字閱讀支出方面，33.90%的人只看免費內容，200元以上的年數字閱讀費用支出僅占比15.85%。

調查顯示，閱讀對上海市民認為閱讀能「比較有用」和「非常有用」地緩解自身對疫情焦慮的市民占比分別達51.80%和13.60%。

調查組還參考心理學、社會學等學科相對成熟的量表，結果發現，市民的閱讀時間越長、閱讀花費越多、閱讀評價越高以及公共文化設施使用頻率越高，越能够幫助他們更好地認識自我、認識世界、具有更高的社會責任感。