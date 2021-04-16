上海人口高齡化 癌患增到49萬人

腫瘤是影響上海民眾健康的主要疾病之一。上海市衛健委15日披露的數據顯示，上海癌症現患病人49萬人，患病率達3%。上海人口結構的老齡化是導致癌症發病率、死亡率持續上升的首要原因。

中新社報導，根據統計，2013年至今，上海市完成了重大公共衛生服務項目社區居民大腸癌篩查475萬人次，並且追蹤到確診的癌前期病變患者有1.85萬人，大腸癌患者有3895人，其中早期比率達46%；而在項目啟動之前，此間所有戶籍居民早期大腸癌病例比率只有11%。

第三十三屆上海市腫瘤防治宣傳周15日開幕。上海市衛健委方面透露，2021年，上海計畫再為30萬民眾提供免費的大腸癌篩查服務，提高大腸癌患者的診斷早期比率和生存率。

據統計，2007-2020年，申城退休和生活困難女性婦科病、乳腺病篩查項目共篩查499萬人次，查出患乳腺癌和宮頸癌等婦科惡性腫瘤人數近3000人。

復旦大學附屬腫瘤醫院表示，某些癌症呈現出的家族聚集性，被稱為「遺傳性腫瘤」。「遺傳性腫瘤」隱匿性強、發病年輕化，和家族基因有關，但卻「可防可治」。

上海市抗癌協會攜手復旦大學附屬腫瘤醫院當日發布了更新版「居民常見惡性腫瘤篩查和預防推薦」，著重發布遺傳性腫瘤，尤其是常見的遺傳性大腸癌、遺傳性乳腺癌和卵巢癌綜合徵的預防和篩查信息，並且對2020年版的推薦中肺癌、大腸癌、肝癌、白血病等20種常見惡性腫瘤的高危險對象、篩查和預防推薦進行更新。

自2018年開始，上海市抗癌協會每年發布「居民常見惡性腫瘤篩查和預防推薦」，集合全球最新的惡性腫瘤篩查和預防研究結果，結合中國人群實際情況，指導民眾預防癌症。