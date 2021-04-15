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大陸Z字形斑馬線惹議 網爭論對減少交通事故到底有沒有用？
近日，江蘇常州、浙江杭州等地出現一種Z字形斑馬線。據介紹，此款斑馬線透過設置隔離設施，令行人在斑馬線上的行進軌跡由直線變成Z字形，可強制行人觀察路面車輛狀況，亦令司機有更充裕的時間提前減速讓行。
Z字形斑馬線引起不少網民討論，有人認為設計令過馬路時更安全，值得推廣，但亦有人認為直走更方便，不解為何要讓行人多走彎路。到底Z字形斑馬線對減少交通事故有何作用？
事實上，道路上充斥不少司機盲點，比如路邊有障礙物或有路上有同向車輛時，一旦突然有行人走過，司機會因視線受阻未能及時剎車，導致交通事故發生。
江蘇省常州市公安局交通警察支隊科技大隊副大隊長畢志袖介紹，所謂的Z字形斑馬線，是通過設置隔離設施，讓行人在斑馬線上的行進軌跡由直線變為Z 字形。原本並排停車的停止線，變成了依次遞減、台階式的停車線。
畢志袖解釋，正常的斑馬線都是直線，行人過馬路的速度比較快，尤其城市內電動車較多，駛過時並不會減速觀察。當變成Z字形後，行人就需要在馬路中間轉彎，由於轉彎時行人面朝的方向剛好是來車的方向，因此可以清晰看到來車方向的車輛情況。
他介紹，Z字形的中間區域可以讓行人在過街時二次等候，當行人不能一次性通過馬路，就可以在中間區域等候。因此，Z字形斑馬線的確要「多走幾步路」，卻可有效減少交通事故的發生。
畢志袖表示，交警部門已升級了Z字形斑馬線，在距離斑馬線50米的區域畫了縱向減速標線，從司機駕駛的角度來看，會感覺車道變窄，心理上就有一個減速的過程。同時，在斑馬線前安裝了能主動發光的反光道釘，尤其在夜間或視線較差的時候，可為司機提供更強的視覺感受。據介紹，由於該設計的使用效果較好，下一步將擴大區域推廣。
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文章授權轉載自《香港01》
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