聽新聞
test
0:00 / 0:00
台客遊上海最夯四行倉庫 掛牌滬台交流基地
上海蘇州河北岸的四行倉庫抗戰紀念館14日正式掛牌「上海市對台交流基地」，上海市台辦主任鐘曉敏表示，四行倉庫是滬台交流的一個重要連接點。
四行倉庫建於1932年，對日抗戰期間1937年的淞滬會戰，國民革命軍第88師524團副團長謝晉元帶領「八百壯士」在此與日軍鏖戰四晝夜，打死不退。紀念可歌可泣的愛國情操，2015年8月淞滬會戰78周年紀念日之際，翻修重建的四行倉庫抗戰紀念館落成開館。
四行倉庫在臺灣享有較高知名度的抗戰舊址，因此成了台灣遊客到上海的熱門參觀點，抗戰紀念館開館五年來，接待臺灣參觀團隊逾230批，超過6000人次。
四行倉庫抗戰紀念館14日正式掛牌「上海市對台交流基地」，掛牌後的首項活動，舉辦「滬台交流回眸展」靜安巡展，展覽為期一個月，展示滬台交流交往歷程。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言