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台客遊上海最夯四行倉庫 掛牌滬台交流基地

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
四行倉庫抗戰紀念館14日正式掛牌「上海市對台交流基地」，掛牌後的首項活動，舉辦「滬台交流回眸展」靜安巡展。圖源：東方網
四行倉庫抗戰紀念館14日正式掛牌「上海市對台交流基地」，掛牌後的首項活動，舉辦「滬台交流回眸展」靜安巡展。圖源：東方網

上海蘇州河北岸的四行倉庫抗戰紀念館14日正式掛牌「上海市對台交流基地」，上海市台辦主任鐘曉敏表示，四行倉庫是滬台交流的一個重要連接點。

四行倉庫建於1932年，對日抗戰期間1937年的淞滬會戰，國民革命軍第88師524團副團長謝晉元帶領「八百壯士」在此與日軍鏖戰四晝夜，打死不退。紀念可歌可泣的愛國情操，2015年8月淞滬會戰78周年紀念日之際，翻修重建的四行倉庫抗戰紀念館落成開館。

四行倉庫在臺灣享有較高知名度的抗戰舊址，因此成了台灣遊客到上海的熱門參觀點，抗戰紀念館開館五年來，接待臺灣參觀團隊逾230批，超過6000人次。

四行倉庫抗戰紀念館14日正式掛牌「上海市對台交流基地」，掛牌後的首項活動，舉辦「滬台交流回眸展」靜安巡展，展覽為期一個月，展示滬台交流交往歷程。

上海蘇州河北岸的四行倉庫抗戰紀念館14日正式掛牌「上海市對台交流基地」。圖源：東方網
上海蘇州河北岸的四行倉庫抗戰紀念館14日正式掛牌「上海市對台交流基地」。圖源：東方網

抗戰 上海 紀念館

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