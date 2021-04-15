反網路詐欺 大陸首家「反詐聯合實驗室」在寧夏建成

中國電信寧夏公司與銀川市反詐中心14日舉行「反詐聯合實驗室」授牌儀式，這是大陸首家掛牌實體化「反詐聯合實驗室」。

據香港文匯網，授牌儀式上，銀川市公安局政委張德軍、中國電信寧夏公司副總經理羅銳向雙方單位授予了「反詐聯合實驗室」牌匾。雙方高度評價了反詐聯合實驗室成立的重要意義，期望共建實驗室能推動銀川市反詐工作水準更上新台階。授牌儀式後，雙方就反詐治理工作面臨形勢、聯合工作機制、提升打擊治理成效等問題進行了廣泛的討論和交流。

2021年首季，銀川市共破獲電信網路詐騙案件216起，抓獲犯罪嫌疑人265人，挽回財產損失人民幣331萬元，年增184.21%、636.11%、258%；全力推進「斷卡」行動，共抓獲涉「兩卡」犯罪嫌疑人235人，其中籤訂承諾書209人，刑拘18人，懲戒9人，繳獲兩卡162張，反詐聯合實驗室成立準備階段，通過高效協作機制，中國電信寧夏公司成功協助銀川市反詐中心破獲「3.3幫信罪」、「3.24幫信罪」等4起案件，現場成功抓獲不法人員20餘名，現場查獲GOIP設備2台，多卡寶設備8台。配合石嘴山市反詐中心成功打掉一個GOIP涉詐窩點，現場成功抓獲不法人員12名，現場查獲GOIP設備1台，多卡寶設備1台。

據中國電信寧夏公司副總經理羅銳表示，此次合作將堅持以人民為中心，全面落實打防管控措施，堅決遏制電信網絡詐騙犯罪多發高發態勢。雙方將在反詐形勢預判、涉詐大數據分析、場景還原等領域進行深度合作與技術能力開發，努力打造適應區內外反詐形勢、安全可靠、機制靈活、運行高效的協作創新平台，為打擊治理通信信息詐騙提供有力支撐。

反詐聯合實驗室授牌也將成為雙方合作關係的新起點，為今後繼續開展深入合作和交流打下堅實基礎。