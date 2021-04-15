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再遇沙塵暴 料北京能見度跌至6公里

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
15日下午至前半夜北京市將有沙塵天氣，最低能見度6公里左右。（明報網）
15日下午至前半夜北京市將有沙塵天氣，最低能見度6公里左右。（明報網）

大陸中央氣象台昨日傍晚6時再度發布沙塵暴藍色預警，本次已經是中國大陸今年第三輪沙塵暴天氣。

據新華社，中央氣象台指出，受冷空氣大風影響，預計14日晚上8時至15日晚上8時，新疆東部和南疆盆地、青海西北部，甘肅中西部、內蒙古中西部、寧夏、陝西中北部、山西、北京、天津、河北等地將出現揚沙或浮塵天氣，其中內蒙古西部部分地區有沙塵暴。

北京市氣象台指出，昨日地面觀測資料顯示，目前蒙古國中西部已出現沙塵。受沙塵輸送影響，預計15日下午至前半夜北京市將有沙塵天氣，最低能見度6公里左右。由於上游土壤濕度較3月份偏高，加之降水的抑制作用，此次沙塵強度明顯弱於3月15日和28日的沙塵暴過程。

中央氣象台提醒民眾做好防風防沙準備，及時關閉門窗；注意攜帶口罩，紗巾等防塵用品，以免沙塵對眼睛和呼吸道造成損傷；做好精密儀器的密封工作；把圍板、棚架、臨時搭建物等易被風吹動的搭建物固緊， 妥善安置易受沙塵暴影響的室外物品；由於能見度較低，駕駛人員應控制速度，確保安全。

沙塵暴 內蒙古

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