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四行倉庫抗戰紀念館 掛牌

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
遊客在上海四行倉庫抗戰紀念地參觀。（中新社）
遊客在上海四行倉庫抗戰紀念地參觀。（中新社）

上海市對台交流基地」—四行倉庫抗戰紀念館掛牌儀式暨滬台交流回眸展14日舉行，作為在台灣享有較高知名度和認可度的抗戰舊址類紀念館，上海四行倉庫抗戰紀念館接待了大量兩岸的參觀者。據統計，2015年開館至今，上海四行倉庫抗戰紀念館已經接待台灣參觀團隊逾230批次，超6000人次。

中新社報導，近兩年，紀念館積極推動涉台文史交流，啟動了「四行保衛戰」、「四行孤軍」、「孤軍營」等原始檔案和照片徵集，先後徵集了117件190頁（張）民國時期「四行保衛戰」、「四行孤軍」淞滬抗戰等高清數字檔案、照片文件，豐富了館藏數量。

滬台交流回眸展分為「市展」和「區展」兩個部分，面積達580平方公尺，展現上海與台灣交流交往的歷程。區展分為：經貿活動、兩地互訪、黨際交流、台青基地、教育文化、社區交流、同胞情誼、四行倉庫、台協風采等9個部分，精選了200餘幅圖片、影片和實物，再現靜安兩岸交流交往的歷史畫面，展現了台灣同胞到靜安投資創業、情繫靜安的事跡和成果。

紀念館 抗戰 上海

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