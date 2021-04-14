策馬雪原女副縣長任新職：歡迎來伊犁做客

曾以「一襲紅衣、策馬奔騰」家鄉代言影片，而走紅大陸網路的新疆昭蘇副縣長賀嬌龍，已履新伊犁州文旅局副局長賀嬌龍，這次化身為俠女裝扮，騎白馬奔騰在杏林，並對網友喊話：「歡迎來伊犁做客。」

澎湃新聞報導，對於這次任職伊犁州文旅局，賀嬌龍坦言確實與先前在抖音等網路平台對於伊犁州、昭蘇縣文旅產業的推廣有關：「說明我們的工作得到了網友們的認可，網友就是人民。」

今年3月14日，新疆昭蘇縣馬產業推介會在北京舉行，賀嬌龍出席推介「2021新疆伊犁天馬文化國際旅遊節」的同時，對推介會進行全程直播。該場直播共吸引了99萬人觀看，直播期間，她一遍遍邀請「家人們」到昭蘇旅遊、騎馬。

賀嬌龍認為，馬是積極向上、勇往直前的象徵，學騎馬、學馬術過程中能讓孩子領會龍馬精神，因此她很贊成少年兒童學騎馬、學馬術。

新京報報導，賀嬌龍因此被稱為「馬背上的副縣長」，截至13日21時， 抖音帳號「賀縣長說昭蘇」已擁有粉絲超279萬，獲贊逾905萬。

去年下半年以來，賀嬌龍策馬雪原，為昭蘇縣旅遊做宣傳的短視頻走紅網路平台、圈粉無數。