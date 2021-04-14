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少年沉迷網路遊戲毆打父母放火 鑑定患精神病家屬告騰訊索賠

香港01 / 林芷瑩
北京一名少年沉迷格鬥網路遊戲，曾因父母限制其打電動時間毆打雙親，經鑑定患有「遊戲失調症」，為二級精神殘疾病患。圖片來源／ingimage
北京一名少年沉迷格鬥網路遊戲，曾因父母限制其打電動時間毆打雙親，經鑑定患有「遊戲失調症」，為二級精神殘疾病患。圖片來源／ingimage

遊戲可令人放鬆心情，卻有不少人會沉迷打電動，甚至連性情都會變得暴躁。2019年，遊戲成癮被世界衛生組織定名為「遊戲失調症」（Gaming Disorder），正式列為精神疾病。

來自北京的18歲少年小明（化名），6年前接觸一款格鬥網路遊戲後，開始無心向學、性情大變，更毆打父母、火燒房屋。經醫生鑑定，小明為精神二級殘疾，至今仍輟學在醫院接受精神治療。家屬認為，小明精神異常與網路遊戲有關，並於本月2日向北京市互聯網法院遞交起訴書，起訴遊戲運營方深圳市騰訊計算機系統有限公司並索賠。

家長劉女士稱，小明於2015年開始接觸一款名為「地下城與勇士」（簡稱DNF）的遊戲，起初只是玩1、2小時，即使為遊戲加值都是幾元（人民幣．下同）。不過，兒子久而久之就沉迷打電動，不出門、不洗澡、不上學，除了吃飯睡覺，其他時間都在玩遊戲，遊戲加值金額亦不斷增加，甚至偷父母的錢充值，多年來累計花了近5萬元。若父母對小明打電動的行為多加干預，他就會對父母拳腳交加，並出現摔物品、砸壞走廊玻璃等行為。

她續稱，因勸阻兒子不玩遊戲或不充值，曾多次被對方毆打致傷，眼睛、手臂、臉頰等均有傷疤，嚴重時甚至用刀劃破她的臉頰。她憶述，兒子起初發洩完會道歉，後來就不讓她哭，甚至會諷刺她「你怎麼輕輕一碰都受不了」。

她表示，小明接觸該遊戲逐漸出現嚴重的幻覺，有時會將遊戲中人物名字掛在嘴邊，一個人自言自語，甚至把遊戲場景搬入現場生活，包括手持真刀與她對打，更不停說着「打死大boss就能升級了」。劉女士不敢拒絕與兒子「對戰」，認為一旦令小明情緒低落，就會導致他作出更嚴重的暴力行為，因此只能獨自帶他到無人的郊區「對戰」。

2019年4月，劉女士決定帶輟學在家的兒子到湖北外公外婆的老家。某日，小明因誤會母親拒絕給錢而大發雷霆，於是在屋外的柴火灑上白酒，再點燃火柴，「一下子火就竄到了房子上，引燃了整個院子」。

根據湖北宜昌優撫醫院精神鑑定科的會診結果，小明被鑑定為二級精神殘疾人，幼時曾診斷出「廣泛性發育障礙」、「抽動障礙」。對於發育障礙問題，劉女士解釋，小明曾罹患亞斯伯格症候群。

針對小明出現的精神疾病是否與沉迷遊戲直接相關，上海市精神衛生中心住院醫生陳依明認為，小明曾罹患亞斯伯格症候群，某程度上與現時的精神狀況形成有直接關係，外加後續康復治療和遊戲沉迷的干擾，導致病情加劇，惟不能簡單認定目前的精神疾病就是沉迷遊戲直接導致。

今年4月2日，劉女士一家向北京互聯網法院起訴騰訊遊戲，認為NDF未建立有效防沉迷系統，不監控充值金額和次數，未告知家長未年人消費，騰訊應對其造成的損失承擔賠償責任，並希望騰訊在遊戲管理上設置防沉迷系統。

對此，騰訊遊戲內部一名員工透露，相關團隊此前並未得知有此事件發生，並解釋防沉迷系統並不針對某個遊戲，而是根據用戶註冊資料判定，而騰訊遊戲旗下的所有遊戲針對未成年人都有防沉迷系統。

騰訊遊戲昨日（12日）表示，目前暫未收到相關訴訟的通知。DNF嚴格按照國家有關規定，不存在涉嫌賭博、血腥情節等內容，目前遊戲已按國家規定，對未成年人的遊戲帳號進行限玩、限充、宵禁的管理。同時，家長可透過「成長守護平台」查閱未成年人的消費情況。

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文章授權轉載自《香港01》

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