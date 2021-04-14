台青王鎮江 用音樂架兩岸溝通之橋

廣西財經學院台籍教師王鎮江是經濟學博士，曾在清華大學公共管理學院台灣研究所做經濟區域發展方面的博士後課題研究。眼下，他卻在廣西財經學院教起了音樂課，他希望用音樂，架起兩岸民眾的溝通之橋。

中新社報導，王鎮江6歲開始學習鋼琴，並學了3年聲樂。在北京讀書時，王鎮江積極參加校園的演藝活動。他說，兩岸人民都是中國人，心與心的接觸才是最重要的，音樂是沒有界限的語言，歌聲正是表達彼此情感的最佳途徑。他願用歌聲架起一座通往兩岸鄉親心靈的橋樑。

王鎮江最近正利用音樂選修課課堂，教80名學生學習台灣少數民族歌舞「我們都是一家人」。他說，壯族傳統節日三月三就要到了，廣西將舉辦兩岸一家親「桂台各民族歡度壯族三月三」系列活動。將利用這個平台，好好展示台灣少數民族文化。

王鎮江表示，他來自台灣花蓮縣，花蓮與廣西交往密切，兩地少數民族文化充滿魅力。他希望後疫情時代，兩地能早日重啟交流大門。兩岸民眾只有深入交流，才能相互了解，才能相融相通。不僅台灣的民眾要前來大陸交流，大陸民眾也要經常到台灣去看看。

王鎮江在大陸獲得博士學位後，曾在閩江學院海峽學院、福州外語外貿學院工商系、青島黃海學院財經學院等大陸高校任教。2019年1月，王鎮江來到廣西財經學院任教。王鎮江表示，他已適應了在大陸的生活，有意將家安在廣西南寧，並希望在當地如願找到自己的另一半。

他表示，廣西與台灣交流越來越密切，兩地合作也越來越多。廣西與台灣農業合作成績斐然，兩地在農業領域的合作還很有潛力。最近大陸推出的「農林22條措施」，細化原有對台商與台胞的優惠政策措施，將給桂台兩地農業合作注入新動力。

除在廣西財經學院教音樂課外，王鎮江還教美食課。他常以「吃貨」自稱，平日裡會親身尋找在邕的台灣美食，並邀請商家至課堂現場製作，讓學生零距離感受台灣美食文化。