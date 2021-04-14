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南寧面向東協、大灣區 台商會長：鎖定三大三新、金融

聯合報 / 記者林宸誼／綜合報導
南寧市台協會長周代祥（右一），2020年參加第17屆中國—東協博覽會現場。圖／南寧市台商協會提供
南寧市台協會長周代祥（右一），2020年參加第17屆中國—東協博覽會現場。圖／南寧市台商協會提供

廣西壯族自治區日前發布，將針對西部陸海新通道、粵港澳大灣區等規劃部署，廣西多渠道籌措人民幣30多億元資金支持交通建設，南寧市台商協會長周代祥表示，各類資源勢必加速向重點產業聚集，台灣人可以關注涉及新能源、新製造、大數據、大健康、大物流、新材料「三大三新」及金融領域。

周代祥表示，在新冠肺炎持續擴散與美國採取貿易保護主義背景下，RCEP的簽署對於促進全球貿易流動與帶動各國經濟成長仍有指標意義，尋求更多投資機會，南寧市作為面向東協國家開放合作的區域性國際門戶城市，擁有在東協自貿區和粵港澳大灣區的雙重利基點。

周代祥指出，近期富邦華一銀行籌備處落腳南寧，士林電機也成立南寧辦公室，鑑於地理優勢，未來台灣年輕人也可以用服務、用溫度溝通、用多元化價值思維去創造真正的新南向服務產業，相信不論台資或台青都可以立足南寧，放眼東協，在RCEP的趨勢下取得一席之地。

作為大陸西部陸海新通道重要節點，廣西提出構建面向東協國家、對接粵港澳大灣區、聯通大陸西南和中南地區的高效便捷陸海空交通物流網。

南寧市長孫大光11日南寧人大進行政府工作報告時指出，2021年南寧市將全面落實強首府戰略，實現「十四五」發展開好局起好步，未來陸海全面打造「南寧渠道」面向東協、對接大灣區。

東協 新冠肺炎

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