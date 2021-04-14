AI CITY項目落地 德陽造「未來城市」

四川省德陽市旌陽區政府與光控特斯聯，近日簽訂投資合作協議，加速推進德陽數位經濟與傳統產業深度融合，致力打造數位經濟「新高地」。

光控特斯聯是大陸新基建先行者、科技賽道頭部企業，致力於利用人工智慧物聯網賦能傳統行業，助力產業智慧化升級，目前已有專利1000餘項，其中發明專利近600項，其打造的人工智慧城市產品已經成為未來城市發展的典範。作為「數位旌陽」的旗艦項目，光控特斯聯AI CITY項目，2020年落戶德陽市旌陽區旌北新區核心區域，項目總占地178畝，總建築面積約22萬平方米，總投資76億元人民幣。建成後，將成為光控新科技區域總部、新科技創新公共服務平臺台及智慧物聯網研發創新基地、智慧裝備生產基地、智慧物聯網優質產業聚集基地、智慧物聯網應用示範基地，以及智慧產業都市旅遊基地。

近年來，德陽圍繞建設大陸數位經濟創新發展試驗區（四川）先行區和「5G+工業互聯網」先導區，扎實推進數位產業化、產業數位化、治理數位化、資料價值化。目前，全市已擁有數位經濟相關企業2454家，2020年全市數位經濟總規模已達1076.98億元，同比增長23.09%，占GDP總量的44.8%，高於大陸和四川省平均水準。