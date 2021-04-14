寧夏葡萄酒產量 今年逾1.3億瓶

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
賀蘭山東麓葡萄 迎春展藤 第七屆寧夏賀蘭山東麓葡萄春耕展藤節展藤儀式12日在銀川市永寧縣的農墾玉泉國際酒莊舉行。當天，來自福建晉江等地閩商代表認購1300餘畝葡萄園。圖為航拍展藤現場。（中新社）
賀蘭山東麓葡萄 迎春展藤 第七屆寧夏賀蘭山東麓葡萄春耕展藤節展藤儀式12日在銀川市永寧縣的農墾玉泉國際酒莊舉行。當天，來自福建晉江等地閩商代表認購1300餘畝葡萄園。圖為航拍展藤現場。（中新社）

第七屆寧夏賀蘭山東麓葡萄春耕展藤節展藤儀式12日在銀川市永寧縣的農墾玉泉國際酒莊舉行。當天，來自福建晉江等地閩商代表認購1300餘畝葡萄園。

中新社報導，寧夏產區是中國釀酒葡萄和葡萄酒莊集中連片的最大產區，在寧夏的葡萄種植管理中，冬季要對葡萄藤進行修剪並用土壓埋，幫助葡萄藤順利度過嚴冬；春季，則將葡萄藤從土壤中重新挖出來，上架、綁扎。人們用這樣的園藝措施，期待豐收之年的到來，展藤也已成為寧夏葡萄酒產地風物和農耕文化的重要組成部分，也是寧夏葡萄酒東方韵味的品質密碼和文化基因。

據悉，今年葡萄出土早於往年，寧夏產區的49萬畝釀酒葡萄自3月起已陸續開始出土展藤。挖土、上架、綁扎……當天，閩商代表帶著鐵鍬、麻繩等工具，與從西海固地區搬遷而來的移民們一同在葡萄園中勞作起來。

福建晉江商會代表丁榮華說，「每年春季，我們福建武夷山都要進行喊山祭茶，與寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區的展藤一樣，都是表達對自然的感恩與對豐收的期待。福建與寧夏兩地雖相隔2000餘公里，卻有著許多不解之緣」。

在閩寧協作牽動之下，許多閩商扎根寧夏深耕紫色夢想，不斷推動兩地發展。如今，閩寧雙方在葡萄酒傳統銷售的基礎上，通過產業整合資源，改變消費方式，形成了「產業+市場」閩寧協作示範葡萄園認購融合發展的模式，打造「當葡萄園莊主．喝放心葡萄酒」消費理念，通過認購葡萄園量產葡萄酒，帶動葡萄基地發展，為葡萄種植農戶增收。

目前，葡萄酒產業已成為寧夏擴大開放、調整結構、轉型發展、促農增收的重要產業。據介紹，寧夏今年將新建釀酒葡萄基地6萬畝以上、改造提升低產葡萄園4萬畝以上，葡萄酒產量超過1.3億瓶，實現綜合產值逾300億元人民幣，酒莊接待遊客100萬人次以上。

葡萄酒 福建 人民幣

延伸閱讀

杯中繁星閃爍！ 2021仙女系夢幻手搖飲　「星空葡萄」CP值爆棚好欠喝

研究揭葡萄護眼效果遠勝葉黃素 營養師曝最佳吃法

微醺 在地風味

文旦產區微噴灌設施取代傳統淹灌 農改場：省水高達75%

相關新聞

AI CITY項目落地 德陽造「未來城市」

四川省德陽市旌陽區政府與光控特斯聯，近日簽訂投資合作協議，加速推進德陽數位經濟與傳統產業深度融合，致力打造數位經濟「新高...

南寧面向東協、大灣區 台商會長：鎖定三大三新、金融

廣西壯族自治區日前發布，將針對西部陸海新通道、粵港澳大灣區等規劃部署，廣西多渠道籌措人民幣30多億元資金支持交通建設，南...

台青王鎮江 用音樂架兩岸溝通之橋

廣西財經學院台籍教師王鎮江是經濟學博士，曾在清華大學公共管理學院台灣研究所做經濟區域發展方面的博士後課題研究。眼下，他卻...

寧夏葡萄酒產量 今年逾1.3億瓶

第七屆寧夏賀蘭山東麓葡萄春耕展藤節展藤儀式12日在銀川市永寧縣的農墾玉泉國際酒莊舉行。當天，來自福建晉江等地閩商代表認購...

北京無人駕駛出租車試運營

北京「無人駕駛」上路倒數計時，北京市政府經信局和經開區昨（13）日正式公布北京市智能網聯汽車政策先行區，在225平方公里...

一場從菸開始的戰爭 大陸多個女權帳戶被炸號、封殺

大陸女權主義運動再度遭受打擊，事件起因於女權主義者肖美麗因在網路上發生希望能夠制止二手菸，但維權的行動後續是其微博遭到檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。