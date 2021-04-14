寧夏葡萄酒產量 今年逾1.3億瓶

第七屆寧夏賀蘭山東麓葡萄春耕展藤節展藤儀式12日在銀川市永寧縣的農墾玉泉國際酒莊舉行。當天，來自福建晉江等地閩商代表認購1300餘畝葡萄園。

中新社報導，寧夏產區是中國釀酒葡萄和葡萄酒莊集中連片的最大產區，在寧夏的葡萄種植管理中，冬季要對葡萄藤進行修剪並用土壓埋，幫助葡萄藤順利度過嚴冬；春季，則將葡萄藤從土壤中重新挖出來，上架、綁扎。人們用這樣的園藝措施，期待豐收之年的到來，展藤也已成為寧夏葡萄酒產地風物和農耕文化的重要組成部分，也是寧夏葡萄酒東方韵味的品質密碼和文化基因。

據悉，今年葡萄出土早於往年，寧夏產區的49萬畝釀酒葡萄自3月起已陸續開始出土展藤。挖土、上架、綁扎……當天，閩商代表帶著鐵鍬、麻繩等工具，與從西海固地區搬遷而來的移民們一同在葡萄園中勞作起來。

福建晉江商會代表丁榮華說，「每年春季，我們福建武夷山都要進行喊山祭茶，與寧夏賀蘭山東麓葡萄酒產區的展藤一樣，都是表達對自然的感恩與對豐收的期待。福建與寧夏兩地雖相隔2000餘公里，卻有著許多不解之緣」。

在閩寧協作牽動之下，許多閩商扎根寧夏深耕紫色夢想，不斷推動兩地發展。如今，閩寧雙方在葡萄酒傳統銷售的基礎上，通過產業整合資源，改變消費方式，形成了「產業+市場」閩寧協作示範葡萄園認購融合發展的模式，打造「當葡萄園莊主．喝放心葡萄酒」消費理念，通過認購葡萄園量產葡萄酒，帶動葡萄基地發展，為葡萄種植農戶增收。

目前，葡萄酒產業已成為寧夏擴大開放、調整結構、轉型發展、促農增收的重要產業。據介紹，寧夏今年將新建釀酒葡萄基地6萬畝以上、改造提升低產葡萄園4萬畝以上，葡萄酒產量超過1.3億瓶，實現綜合產值逾300億元人民幣，酒莊接待遊客100萬人次以上。