考生要測腦電波 陸空軍體檢設逾200道關卡「萬中選一」

今年1月，中國大陸空軍招飛宣傳片《未來，請你來》中，演員易烊千璽出演了空軍飛行員。除了引起網友熱議，不少人更因此想知道空軍飛行員是如何選拔。

近日，西部戰區空軍透露，來自四川、雲南、貴州、重慶等省市的近760名高中生，經歷了西南地區2021年度空軍飛行員招飛體檢。考生要通過逾200個「關卡」考驗，包括測視力、腦電波、平衡性、飛行特殊能力等，才能成功入選。

據介紹，空軍飛行員招飛體檢的視力測試中，不會採用常見的E字形視力表，而是採用專門的環行視力表「C字表」，分別向8個方向開口。檢測者需要站在5米外，指出C字形視力表的開口方向。雙眼裸眼視力必須達到C字表的0.8才算合格，之後再專門做隱斜、散瞳、裂隙、角膜等檢查。

在腦電波檢測現場，考生頭上都要配戴「數字檢測儀」，儀器會將整個檢測過程數字化，並將檢測情況全程記錄保存。考生面前會有一部不停閃光的裝置，主要用於模擬高空閃電的頻率，通過燈光刺激，了解考生相關的身體機能反應。

除此之外，考生亦要測試平衡性。考生坐上「轉椅」後，頭部需要靠在頭托處，轉椅開始旋轉；考生要根據提示音，頭部左右不停地擺動60度，以模擬飛行員在高空飛行時的感受。

同時，考生還要測試飛行特殊能力。事實上，測試與電腦上駕駛飛機的遊戲類似，考生需要在系統模擬的場境下，使用右手操縱桿、左手油門桿，以及腳蹬舵完成指定的任務，讓兩個準星重合。在操作的同時，屏幕上會隨機出現數字序列，考生需要即場計算，推拉左手油門桿確認。

考生測試飛行特殊能力。（西部空天）

此外，考生還要經歷內科、外科、耳鼻喉科、電測聽、神經精神科等身體檢查，以及政治審查、體能選拔、心理測試等項目。事實上，空軍飛行員的招考標準非常嚴格，即使體檢過關、高考成績達標，飛行學員培養的過程中也實施全程淘汰制，因此每名空軍飛行員都是「萬裡挑一」。

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文章授權轉載自《香港01》