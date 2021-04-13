衰爆！外送員撞車倒地再遭救護車輾過腿 疑骨頭斷裂連聲慘叫

中國大陸熱傳一段影片顯示，安徽亳州一名外賣員騎電單車送餐時遭遇車禍，與私家車相撞後倒地，橫躺在路邊等待救援。然而，趕來救援的救護車車輪卻輾過他的腿，發出疑似骨頭斷裂的「咔嚓」聲響，令他連聲慘叫。

蒙城縣公安局辦公室工作人員表示，研判事因是「救護車太高」，駕駛員在轉彎時出現了視野盲區。

安徽省亳州市蒙城縣第一人民醫院急救中心一值班工作人員表示，網傳事件屬實，事故發生在周一（12日），屬於醫院的救護車不幸發生的二次事故，傷者目前已經入院治療。交通部門已經介入調查。

蒙城縣公安局辦公室工作人員則表示，交警正在跟進處理，強調事件與現場指揮的交警沒有關係，主要是救護車駕駛員在救治過程中出現了意外，救護車「太高」，轉彎時出現了視野盲區。

公安局工作人員表示，事件將按照正常交通事故處理，至於救護車駕駛員對傷者造成的後續傷害，具體的賠償方案，需要駕駛員與傷者再作協調。

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文章授權轉載自《香港01》