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陸自駕公交車運營 重慶永川搶第一

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

重慶永川區12日舉行自動駕駛公交車（公共汽車）運營暨智慧交通、智慧醫療項目戰略合作簽約活動。大陸首個自動駕駛公交車收費示範運營項目正式落地永川，標志著大陸自動駕駛商業化落地迎來重大突破。　　

中新社報導，此次投入運營的L4級自動駕駛公交車Robobus長5.9米。作為面向開放道路運營的自動駕駛公車，Robobus可精準靠站，輕鬆應對公交站場景及更為複雜的城市道路路況，完全滿足公車運營需求。　　

據介紹，投入運營的自動駕駛公交車運營路線途經永川神女湖、農機校、興龍湖、文理學院東門、觀音山公園等站點，雙向里程近10公里。2019年，重慶永川區人民政府、重慶車輛檢測研究院和百度公司三方達成合作，聯手共建中國西部自動駕駛開放測試與示範運營基地。目前，該基地已成為大陸西部地區應用場景最豐富、測試車輛規模最大的基地。

公車 百度 建中

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