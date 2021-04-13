連接川渝黔 陸高鐵「多彩環線」增班

大陸年輕人喜歡盲盒帶來未知而愉悅的刺激感，現在連航空公司都出了「機票盲盒隨機飛」。消費者選定出發的機場後，就能在指定時間內以98元人民幣（約新台幣400元）的價格抽取一張隨機目的地、隨機日期的大陸國內的單程機票，不喜歡還可以退款！雖然看似好康，但是仍有不少人認為，天下沒有白吃的午餐，要當心「盲盒隨機飛」成了「鬧心飛」。

2021-04-13 00:10