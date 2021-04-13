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連接川渝黔 陸高鐵「多彩環線」增班

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸鐵路自4月10日起實行新的列車運行圖。 （中新社）
大陸鐵路自4月10日起實行新的列車運行圖。 （中新社）

4月10日零時起，大陸全國鐵路實行新的列車運行圖。隨著C6022/1次（貴陽北—貴陽北）復興號動車組列車的駛出，西南高鐵環線動車升級為「多彩環線」復興號動車，開行數量由此前的每天5趟增加到7趟。　　

中新社報導，「多彩環線」是連接川渝黔三地的中國首條跨省高鐵環線，由成渝高鐵、成貴高鐵、渝貴高鐵三條線路組成，在四川、重慶、貴州三個省級行政區之間跨省成環。

「多彩環線」全線運營總長超過1290公里，全程運行時間約8小時，於2020年4月開行，2021年初更換為復興號300AF動車組擔當。

貴陽客運段相關負責人說，「多彩環線」能有效提升成都、重慶、貴陽三大西南主力城市區域內的互聯互通，帶動沿途站點周邊鄉鎮融入成渝雙城經濟，實現城市間錯位發展、補位發展，環線升級後，車內服務設備設施優化升級，在特色服務及個性化需求方面深研細判，令旅客在視覺、聽覺、感覺等方面有全新的體驗，暢享一段輕鬆愉悅的「多彩之旅」。　　

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