直鐵開通 廣西沿海3城交通一體化

廣西防城港至北海直達鐵路動車日前開通，廣西沿海三市交通一體化發展駛進快車道，服務東盟國家和中國中西部地區能力進一步增強。

中新社報導，動車從防城港北站開出後，31分鐘可達欽州東站，61分鐘可達合浦站，77分鐘可達北海站。隨著防城港至北海間直達動車開行，方便快捷的鐵路運輸將進一步加速北部灣城市之間人流、物流、資金流動，助推北欽防一體化高質量發展。

欽州、北海、防城港3個北部灣港口城市是中國面向東盟開放合作的前沿城市，也是中國中西部地區最便捷的出海通道。欽州、北海及防城港三市同時也是廣西北部灣經濟區的重要組成部分，是西部陸海新通道的重要節點城市。

另外，2020年8月，廣西最大跨海大橋、北欽防一體化「卡點」工程廣西濱海公路龍門大橋在欽州市正式動工。

濱海公路是連接廣西北部灣經濟區的重要通道。龍門大橋建成後，將實現北欽防一小時通勤，助力北部灣民生一體化、交通物流一體化實現新飛躍，對加快建成北部灣沿海新的增長極具有重大戰略意義。

廣西沿海三市均有海港，為協調發展，廣西於2007年2月成立了廣西北部灣國際港務集團有限公司，全力將沿海三市港口打造成中國—東盟區域性國際航運樞紐。經過多年建設，廣西北部灣港已躋身全球港口貨物吞吐量前20強行列。