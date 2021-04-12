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影／海膽蒸蛋沒有海膽 海南三亞遊客投訴反被威脅

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
海膽蒸蛋沒有海膽，三亞遊客投訴反被威脅。影片截圖
海膽蒸蛋沒有海膽，三亞遊客投訴反被威脅。影片截圖

浙江寧波的李先生一家日前到海南三亞旅遊時，在某景區飯店內用餐，發現店家的海膽蒸蛋中只有蒸蛋沒有海膽，於是向店員投訴，不料反而被店家威脅，對於遊客投訴事件，海南省長馮飛12日在國新辦發布會上表示，高度重視旅遊市場的秩序，在監管體系、投訴受理機制和專項整治三個方面，連續多年重拳整治，這件事情將深入調查，依法處置，及時回應社會的關切。

騰訊新聞報導，時間推回4月9日，李先生點了一隻澳洲龍蝦，售價1斤人民幣800多元，隨後又點了一盤海膽蒸蛋，6個人民幣228元，但在上菜後李先生發現，這盤海膽蒸蛋中只有雞蛋沒有海膽。

李先生認為，店家根本就沒有放海膽，並且海膽殼明顯是用過的，於是找來服務員理論，並當著服務員的面，將一個沒吃的海膽蒸蛋裡面的蒸蛋全部挑了出來，雞蛋碎擺了一桌，就沒見著海膽肉，然而對方回答說這道菜本來就是這樣子。

之後李先生又相繼找經理和廚師理論，但都沒有結果，雙方還起了爭執，對方還揚言要李先生別鬧，鬧到最後恐怕不好走。

最後李先生選擇報警處理，店家取消人民幣228元的海膽蒸蛋，李先生選擇息事寧人，支付了其餘菜品的人民幣2,400元，並在警方的保護下離開。

因為遭到威脅，李先生當天即取消後續行程，直接返回浙江，並將整件事的來龍去脈發表在社交平台上。

11日中午，「三亞發布」回應並公布初步調查結論，表示未發現有海鮮調包、摻雜摻假等價格欺詐行為，有關部門正就此事作進一步深入調查。

海膽 人民幣 雞蛋

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