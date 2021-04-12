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閩台連線共祭開閩三王 傳承閩王信俗

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
閩台連線共祭開閩三王大典在福州、台中舉行。中新社
閩台連線共祭開閩三王大典在福州、台中舉行。中新社

福建、浙江、台灣的宗親與信眾代表，日前共同参与「紀念開閩三王入閩1136年暨2021辛丑年閩台連線共祭開閩三王大典」。

中新社報導，此次活動由台中王姓宗親會與福州市晉安閩台王審知研究會、福州市閩王王審知文化交流中心共同籌畫，主辦方表示，希望透過連線研究、交流與互動，進一步促進兩岸文化交流。

福建、浙江參與活動的宗親與信眾代表共100多人，福建主會場設在位於福州市晉安區的閩王紀念館，紀念館門前廣場上搭起祭祀台，兩側為用於連線互動的顯示螢幕，透過網路連線台中宗親與信眾代表。

在隨王十八姓帶領下，福州會場的主祭官、陪祭官列隊走入祭祀會場，與台中會場的主祭官相互致意。兩地先後進行上香、誦讀祭詞、獻禮等儀式，並相互觀禮。

央廣網報導，福州市閩王王審知文化交流中心理事長王詩潤表示，這是2020年4月3日首次兩岸連線共祭開閩三王活動以來，又一次兩岸連線共同舉辦的王審知信俗非遺傳承活動，透過兩岸閩王祭祀典儀的研究、交流、探討與互動，將進一步促進兩岸文化融合。

台中市王姓宗親會理事長王建堃致辭時指出，開閩三王治閩有功，保境安民，招賢納士，輕徭薄賦等豐功偉績揚名青史，我等後輩理應發揚光大，永遠銘記先祖的恩澤，為構建兩岸和平繁榮而努力，願先祖在天之靈庇佑八閩大地風調雨順國泰民安，並庇佑海內外裔孫興旺發達，宏圖大展。

作為在榕台胞代表，福州市台商協會會長陳奕廷致詞表示，中國人最講究慎終追遠，兩岸連線共同緬懷先祖先賢，正是經歷了篳路藍縷，胼手胝足，共同努力的歷史，今天閩台子孫後裔，兩岸同胞才共同享受著幸福美滿的生活，希望透過祭祀儀式，能夠讓更多兩岸朋友，尤其年輕人、小朋友更加瞭解我們的歷史文化，讓兩岸同胞在各方面更加親密聯繫，大家共同融合發展。

閩台祭祀官進行莊嚴的祭祖儀式。中新社
閩台祭祀官進行莊嚴的祭祖儀式。中新社

福建 紀念館 台商

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