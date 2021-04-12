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陸網紅郭美美販售有毒減肥藥案偵破 多地75人被抓

聯合報 / 記者羅印冲／即時報導
郭美美此前因開設賭場罪在法院受審。（取自央視畫面）
郭美美此前因開設賭場罪在法院受審。（取自央視畫面）

3月18日，上海警方發布通報，指郭某某等人因製銷違禁減肥類食品，被警方刑拘。澎湃新聞報導，記者確認，郭某某即網紅郭美美。

報導指出，2019年7月，郭美美因開設賭場罪被判刑。在刑滿釋放後的一年多時間裡，她利用自己網紅的名氣，在網路平台大肆售賣有毒有害減肥類保健食品

2020年12月，浦東公安分局經偵支隊收到一條線索，有人在網上銷售假減肥藥。該製售窩點通過在網上發布廣告進行宣傳，吸引消費者購買「特效減肥類保健食品」。殊不知，該窩點售賣的產品中添加了「西布曲明」的違禁成分，會對身體會造成傷害。

浦東經偵支隊民警經過前期數月的縝密偵查，在市局經偵總隊的指導協助下，會同外高橋公安處及相關派出所，在多省多地統一開展收網行動，先後抓獲涉嫌生產、銷售有毒有害減肥類保健食品的嫌疑人曾某某、周某某、郭某某等75人，其中就包括郭美美。

浦東警方搗毀生產窩點3處、銷售窩點24處，現場查獲有毒有害減肥類保健食品6萬5000餘粒、生產原料約34公斤、生產設備3台以及外包裝2萬餘件，涉案金額達5000萬餘元（人民幣）。現涉案嫌疑人因涉嫌生產、銷售有毒有害食品罪被依法採取強制措施。

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