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取材汶川地震 「一百零八」5月上映

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導
取材於2008年「5·12」汶川特大地震背景的電影「一百零八」，5月將在大陸上映，圖為電影海報。圖／本報四川德陽傳真
取材於2008年「5·12」汶川特大地震背景的電影「一百零八」，5月將在大陸上映，圖為電影海報。圖／本報四川德陽傳真

根據真實事件改編，取材於2008年「5．12」汶川特大地震背景的電影「一百零八」發布定檔海報，正式定檔5月15日大陸上映。

「一百零八」取材於「5．12」地震期間，發生在四川德陽什邡市的真實事件。當時震後的什邡市婦幼保健院瀕臨倒塌，醫護人員與孕產婦們在羅漢寺僧眾幫助下，為新生命連起一道銅牆鐵壁般的保護網。電影由孔嘉歡擔任導演、編劇及美術指導，呂星辰、董凡、高亮主演。

此前，「一百零八」已在北京國際電影節春季線上影展獨家限量展映，上萬名網友提前觀看電影全片。有網友稱讚：「電影不是為了煽情而煽情，醫生們的所作所為令人敬佩！最大的感受就是催淚！」

「終於看到了講述汶川地震的好電影，電影在什邡市實地拍攝，連生孩子全程都是真實拍攝。孕婦、醫護與寺院僧人的救災組合很不可思議，故事戳心又有溫度和力量，幾乎從頭哭到尾。」

值得一提的是，大陸功夫明星吳京作為志願者，曾於2008年在什邡市羅漢寺素全法師的帶領下，投身抗震救災，更全程見證了108個「羅漢娃」的誕生過程。此次，他也會以「汶川大地震羅漢寺真實事件見證者」的身分，在影片裡特別助演。

「一百零八」由四川壇城聖視電影文化傳媒有限公司等出品，北京愛奇藝科技有限公司獨家資訊網路傳播及獨家院線點播。

電影 地震 北京

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