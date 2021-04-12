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清華迎110歲 人機合奏曲樂

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
大陸民族音樂演奏家方錦龍（左）與排鼓機器人「開陽」在「弦外之音—聽見未來」創意音樂會上合作表演。（新華社）
大陸民族音樂演奏家方錦龍（左）與排鼓機器人「開陽」在「弦外之音—聽見未來」創意音樂會上合作表演。（新華社）

10日晚，清華大學新清華學堂舞台上，3位與人類身高相仿的機器人「樂手」，或執竹笛、或彈箜篌、或敲排鼓，與民族音樂演奏家方錦龍同台奏樂、合作表演。

新華社報導，為迎接清華大學建校110周年，清華大學藝術教育中心聯合清華大學美術學院、清華大學未來實驗室主辦了這台名為「弦外之音—聽見未來」的創意音樂會。

首次與機器人合作演出，讓方錦龍覺得很開心。「把科技和民族文化融在一起，是特別值得慶幸的事。」這位以演奏五弦琵琶享譽海內外的藝術家說，機器人演奏更精確、規範，而他的演奏則更靈動、注重臨場發揮，兩者是很好的融合。

讓人眼前一亮的機器人樂隊名為「墨甲」。自2019年首演以來，一直備受關注。機器人樂隊來自清華大學美術學院和清華大學未來實驗室合作開展的一項跨學科研究，旨在探索傳統國樂在人工智能時代的創新表達。

機器人樂隊主創團隊組建於2018年，由清華師生及畢業生創業團隊組成，成員具有計算機、機械工程、造型雕塑、音樂作曲等專業背景。

清華大學 國樂

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