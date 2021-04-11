大陸疾控中心主任高福提議交替接種以提高疫苗保護率

中國疾控中心主任高福10日提議，通過幾種疫苗交替接種，來提高新冠病疫苗保護率。

據澎湃新聞報導，高福在成都舉行的「全國疫苗與健康大會」發表演講，介紹全球疫情轉入長期低水平流行時，中國大陸的防控目標和策略應該怎麼定，還有針對病毒變異株的疫苗研發和使用策略。

高福說：「還要考慮解決現有疫苗保護率不高的路徑」，比如優化接種程序、不同技術路線序貫接種，即幾種疫苗交替接種。

他表示，「我們關注到，接種過疫苗的人群也有發生感染，但目前為止沒有看到嚴重的感染，因此就目前數據顯示，防止新冠病毒感染導致的重症、死亡，疫苗仍然是首選。」高福最後強調。 「既然有多種疫苗，那麼未來的方向還包括多種技術路線疫苗的序貫交替接種」

「同時，一定要關注mRNA疫苗，不能因為中國現在已經有了幾種新冠病毒疫苗，而忽略了mRNA疫苗。疫苗研發也需要創新思維。」

對於未來冠病疫情的免疫策略和防控政策，高福強調，首先要考慮開放國際出入境旅行的時機，比如要考慮老年人群疫苗未覆蓋之前開放的風險。

高福認為，在制定接種疫苗者差異化的防控政策方面，要考慮他們還戴不戴口罩、要不要核酸檢測。

高福表示，中國大陸前期抗疫成功，主要依靠包括社交隔離、旅行限制等在內的非藥物干預手段（NPIs），但也要看到，不可能永久依賴非藥物干預手段，因此，這就需要大規模接種疫苗形成群體免疫，才能有利於恢復正常社會秩序和經濟生活。

高福表示，縱觀全世界，以色列或許值得借鑒。作為公認的防疫優等生，以色列全程接種人數比例世界第一，達到55.9%，接種劑次超過了全國人口。這讓以色列重啟國內外旅行和商務交流有了先機。目前以色列的疫苗接種經驗願意為國際提供參考。