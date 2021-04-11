中國「喝播」爆紅 政府決下架、斷播

大胃王吃播在中國被禁後，電視又出現「海量喝播」，對此，中共中央紀律檢查委員會要求，影片平台應加強監管，刪除不當影片，並封鎖問題直播主的帳號。而中國的抖音、快手等影片平台，近日也已經開始管制問題喝播，承諾一旦發現不符規定的影片或直播相關內容，平台將下架、斷播。

吃播後流行喝播

「吃播」（Mukbang）起源於韓國，是一種線上直播模式，播主會在與觀眾互動的同時，吃掉大量食物，這種新興直播型態後來逐漸在各國流行起來，在中國也越來越受歡迎，但據《路透社》報導，自國家主席習近平去年發起惜食運動後，吃播就受到中國官媒和反貪腐機構的嚴厲批評。

中國反貪腐機構中共中央紀律檢查委員會表示，影片平台應加強監督，制止和消除不當影片，並封鎖問題直播主的帳號。中央紀委國家監委網站提到，隨著吃播亂象有所收斂，又出現了以「拼酒醉酒」等為噱頭，來吸引粉絲的「問題喝播」，這種行為不僅損害直播主的健康，又造成食物浪費，且嚴重損害該行業健康生態，因此平台必須加強監管。

平台加強監管喝播

據業內人士透露，某些短影片平台上粉絲量過萬的主播，一場3、4個小時的喝播，平均打賞收入約為1000元至3000元人民幣。此外，主播們的另一部分收益來自廣告收入、電商運營等，粉絲數量越多，單個影片播放量越大，就能接到更多商務合作，從而在直播帶貨中直接賺取或間接分到相應比例的銷售額。

另據央視網報導，在媒體曝光問題喝播後，有部分影片平台，如抖音、快手等，近日已相繼發布公告，管制問題喝播。8日發布的《抖音打擊「海量喝播」內容公告》稱，抖音安全中心第一時間對相關內容進行管理，截至目前，已下架相關影片16427個，4月1日至7日，共處罰直播間996個、直播主900位。

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