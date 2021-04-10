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帶寵物犬參觀「野狼谷」 失手掉落圍籬慘被狼群啃食

聯合新聞網 / 綜合報導
寵物犬掉落野狼谷後，慘被狼群圍攻。圖擷自The Sun
寵物犬掉落野狼谷後，慘被狼群圍攻。圖擷自The Sun

中國新疆昌吉州一位女遊客近日帶著自家寵物犬到知名旅遊景點「野狼谷」參觀，未料女子將寵物犬抱起時，因手滑導致愛犬掉落圍籬，大群狼隻瞬間湧上，在觀光客面前將狗撕咬分屍，整段畫面也被遊客錄下，畫面觸目驚心。

根據「搜狐新聞」報導，一位拍攝畫面的馬姓遊客表示，當時一群遊客在距離地面2、3公尺高的觀景台看狼群，觀景台圍籬高度約到胸口附近，這位女遊客應該是想讓寵物犬看看狼群，便將牠抱起舉高，湊近圍籬，未料寵物犬疑似因受驚掙扎，抓傷女遊客的手，而手一鬆開後，狗就掉進圍籬內，還未來得及叫出聲，就被狼群包圍了。 

只見至少7匹野狼圍著小狗，小狗立即被壓制，不斷哀號，期間許多遊客紛紛尖叫求援，但不到一分鐘，小狗已一動也不動，女主人當場痛哭，最後寵物犬也被一隻野狼叼起帶走。畫面曝光後，不少網友也紛紛指責女主人，「出遊帶狗，還不拴狗繩」、「要是這狗有病症，傳染給狼怎辦」、「跟了這樣的主人也是倒霉」。

寵物 新疆

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