聽新聞
test
0:00 / 0:00
帶寵物犬參觀「野狼谷」 失手掉落圍籬慘被狼群啃食
中國新疆昌吉州一位女遊客近日帶著自家寵物犬到知名旅遊景點「野狼谷」參觀，未料女子將寵物犬抱起時，因手滑導致愛犬掉落圍籬，大群狼隻瞬間湧上，在觀光客面前將狗撕咬分屍，整段畫面也被遊客錄下，畫面觸目驚心。
根據「搜狐新聞」報導，一位拍攝畫面的馬姓遊客表示，當時一群遊客在距離地面2、3公尺高的觀景台看狼群，觀景台圍籬高度約到胸口附近，這位女遊客應該是想讓寵物犬看看狼群，便將牠抱起舉高，湊近圍籬，未料寵物犬疑似因受驚掙扎，抓傷女遊客的手，而手一鬆開後，狗就掉進圍籬內，還未來得及叫出聲，就被狼群包圍了。
只見至少7匹野狼圍著小狗，小狗立即被壓制，不斷哀號，期間許多遊客紛紛尖叫求援，但不到一分鐘，小狗已一動也不動，女主人當場痛哭，最後寵物犬也被一隻野狼叼起帶走。畫面曝光後，不少網友也紛紛指責女主人，「出遊帶狗，還不拴狗繩」、「要是這狗有病症，傳染給狼怎辦」、「跟了這樣的主人也是倒霉」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言