快訊

忙到只能應付行事，談何改革？一名台鐵員工的心聲

英國女王「背後的男人」 細數菲立普親王的一生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸殯儀館推3D打印遺體整容技術 讓逝者以「最美」樣子離開

香港01 / 陳進安／報導
工作人員展示自己的面部3D打印模型。（中新網）
工作人員展示自己的面部3D打印模型。（中新網）

陝西西安市殯儀館近日推出3D打印遺體整容技術，為在特殊情況中受損的遺體面容進行復原，讓逝者以「最美」的樣子離開。

據了解，3D打印遺體整容技術可透過對逝者生前面部照片進行數字建模，相似度超過九成，其主要用於修復因墜落、交通意外、高度腐敗、火災等事故受損傷的遺體面容。西安市殯儀館整容組組長袁軍強介紹，傳統的遺體面部修復需要整容師用石膏、膠泥、顏料等材料進行修補縫合，屬耗時長、勞動強度大的手工操作，然而採用3D打印技術則可在24小時內完成遺體面部重塑，且有更高的精準度。

為進行該技術，工作人員需要先從家屬獲取逝者3至5張清晰的面部照片，並按其建立面部三維模型，之後再將模型打印，最後上妝補色。自去年9月引進技術以來，該館今已為十多名逝者重塑面容。

該館整容組工作人員張連超表示，整容組不止是修復尊容，更是修復心靈的創傷，透過3D打印遺體整容技術讓逝者以「最美」的樣子離開，也是對家屬最大的寬慰。其實，該館近年亦不斷推出節地生態葬，如樹葬、草坪葬、花壇葬、壁葬等，冀透過讓逝者回歸自然的同時，令民眾學會尊重生命、理解生命。

延伸閱讀：

很多人不願握手　江蘇90後入殮師無悔：沒把遺體當作冰冷物件

楊冪少女樣曝光成熱搜冠軍　李沁舊照流出成冇整容鐵証

文章授權轉載自《香港01》

殯儀館

延伸閱讀

他一看訂單名「花開幸福」秒棄單！ 同行神回：根本花落悲劇

不要在平交道做這些事！網友看告示牌笑了：奧運選手都辦不到

不怕塞水管！這包粉讓泡麵湯變「可燃垃圾」 網驚呼：快開賣

街頭表演被路人噓「爛透了別唱」 她高EQ回應網友大讚

相關新聞

寶座換人！ 上海取代香港成全球生活成本最高城市

香港再也不是生活最花錢城市。瑞士寶盛私人銀行公布的「2021全球財富和高端生活報告」顯示，上海成為全球生活成本最高城市，...

西雙版納遭毀林種茶 茶葉成了搖錢樹

普洱茶遭爆炒，以祕境美景聞名的西雙版納，被曝遭大規模毀林種茶，茶樹成了搖錢樹。

13歲女自述遭強姦「拒收錢私了被家暴」 父：她滿嘴胡言

周三（7日），山東日照13歲女生小安自述遭遇強姦的短片在網絡流傳，引發熱議。短片中，小安稱強姦者曾開價20萬元人民幣（約新台幣87萬元）尋求私了，但是她並不想私了，就此與家人產生矛盾，而遭到家暴。

陸殯儀館推3D打印遺體整容技術 讓逝者以「最美」樣子離開

陝西西安市殯儀館近日推出3D打印遺體整容技術，為在特殊情況中受損的遺體面容進行復原，讓逝者以「最美」的樣子離開。

收金條、蟲草 女總裁實名舉報鄭州前中院長索賄

一名自稱是「河南省隆慶祥服飾有限公司總裁姜書敏」的女子，舉著自己的身份證，「實名舉報河南省鄭州市政法委書記、鄭州中院原院...

普洱成搖錢樹…西雙版納農戶放火剝皮 毀林種茶

普洱茶遭爆炒，以祕境美景聞名的西雙版納，被曝遭大規模毀林種茶，茶樹成了搖錢樹。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。