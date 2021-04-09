海內外名城 共赴揚州花海之約

2021年揚州世界園藝博覽會8日開幕。世界園藝博覽會是由國際園藝生產者協會倡導和批准的國際園藝展會，迄今已在世界各地舉辦三十餘屆。

中新社報導，揚州世園會是新冠肺炎疫情後、全球首個如期舉辦的國際性園藝盛會，體現了中國同世界分享生態文明建設新成果的真誠願望。開幕式上，中國花卉協會會長江澤慧表示，揚州世園會園區與大自然的湖光山色交相輝映，向世界呈現出幸福宜居、繁榮興盛的新景象。

揚州世園會共有25個國際展園，將異域風情巧妙又和諧地引入千年古城。返璞歸真的朝鮮開城園、美酒飄香的羅馬園、遊走梵高童年記憶的荷蘭布雷達園……去「北京」看一場「同月共濟」、走兩步到「瀋陽」打卡「盛京八景」、轉身又現「上海」的「綠野仙蹤」……帶有地域基因的植物被植入地方風情建築，詩畫般地搬進揚州。

在世園會揚子江冶春園裡還專門設置了一個淮揚菜大師表演區，蓑衣黃瓜、文思豆腐，揚州炒飯……一眾淮揚經典菜系將由名厨現場加持，給遊客帶來一場饕餮盛宴。

即日起，為期184天的世園會正式開門喜迎八方來客。不同時節，將有不同風景。半年後，這片花海還將持續釋放花香，涵養一方。

儀徵棗林灣旅遊度假區管理辦主任張國民說，世園會給儀徵棗林灣帶來了發展機遇，助力打造國家級旅遊度假區、長三角生態康養目的地、南京都市圈後花園、寧鎮揚融合發展先行示範區。

各國各地的園藝項目展後將永久性保留和利用，不僅為當地增添了最閃亮的城市名片，還可以為今後發展留下持續的生態紅利。