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拜烈士學黨史 大陸宗教界展開中共建黨百年活動

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
江蘇佛學院寒山學院大約100多名法師學僧，赴蘇州烈士陵園祭掃中共革命烈士墓。（菩薩在線）
江蘇佛學院寒山學院大約100多名法師學僧，赴蘇州烈士陵園祭掃中共革命烈士墓。（菩薩在線）

今年是中共建黨成立一百周年，大陸宗教界已陸續展開「慶祝活動」。據《星島日報》報導，清明節期間，多省寺廟道觀組織僧侶和道士前往中共烈士陵園掃墓，「緬懷革命先烈，弘揚紅色精神」。中國天主教愛國會也舉行黨史知識講座，學習中共「用鮮血、汗水、淚水、勇氣、智慧、力量寫就的百年」。

報導稱，5日上午，江蘇佛學院寒山學院大約100多名法師學僧，赴蘇州烈士陵園祭掃中共革命烈士墓，奏唱國歌、致祭詞、敬獻花籃、瞻仰烈士陵園、誦經。寒山學院稱，通過緬懷革命先烈，引導師生「進一步堅定黨的領導，與會大眾堅定了信心，定當繼承先烈遺志，高舉愛國愛教的旗幟」，「堅持佛教中國化方向，堅持佛學院中國化辦學方向」。

清明期間，遼寧錦州市佛教協會亦組織僧眾前往遼沈戰役烈士陵園，拜祭在國共內戰殉職的中共烈士。遼寧葫蘆島市佛協、四川遂寧廣德寺、浙江紹興上虞區通澤寺也舉行烈士陵園掃墓活動。

福建佛學院與莆田市佛教協會聯合在廣化寺開展慶祝中共成立100周年活動啟動儀式，以「學黨史、感黨恩、跟黨走」為主題，邀請中央社會主義學院學者馮海波講解黨史，指導大眾擁護中國共產黨正確領導，堅持佛教中國化，踐行家國情懷。

中國道教協會倡議全國道教界結合各自實際情況，圍繞「愛黨愛國、風雨同舟」，慶祝建黨百年。清明期間，安徽蚌埠禹王宮、浙江省道教學院、茅山道院、青島市道教協會，組織道士到烈士陵園祭掃、參觀紀念館，緬懷革命英烈的豐功偉績。

上月25日，中國天主教「一會一團」（愛國會、主教團）黨史學習教育培訓講座開講，沈斌、劉元龍、郭金才等主教參加。中國天主教愛國會研究室主任兼黨支部書記田悅陽主講，主題是「百年滄桑創輝煌」，「讓大家認識到中國共產黨的一百年，是用鮮血、汗水、淚水、勇氣、智慧、力量寫就的百年」。

山東省天主教兩會組織全體駐會人員，清明期間到濟南大峰山革命根據地紀念館參觀，進行以「傳承革命先烈遺志，弘揚愛國主義精神」為主題的清明祭英烈愛國主義教育活動。

中共 佛教 紀念館

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