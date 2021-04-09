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澡洗到一半警鈴大作…消防員穿條內褲就上 敬業精神獲網大讚
每當災難發生，救人總是分秒必爭。對救災人員而言，即使只是短短的時間，也很可能是一個人的生死關頭，不能輕易放掉。最近一支中國大陸消防員的影片，更是展現了這種精神。
根據日本媒體「Techinsight」報導，最近社群網站上出現一支影片，背景中響起警鈴聲音，同時一群身著深藍色衣物的男性緊急從房間衝出，集合到畫面中的某處。隨後，有一位只穿著內褲，頭上還帶著些殘留泡沫，好像洗澡到一半的男子也跟上，過程中還疑似因為沐浴劑的關係，腳底打滑了一下。
這部影片來自於中國貴州省遵義市的消防署，原來畫面中的這些人都是消防隊員，當他們聽到警鈴一響起，立刻進入備戰狀態，所以才會不顧澡洗到一半便出發，以爭取最快時間。雖然後來證實這次警鈴是誤報，不過消防員們的敬業精神，仍博得網友們的讚賞。
網友們紛紛表示「真的要尊敬消防員們」、「有這樣的消防員，住在這裡的人可以高枕無憂」、「他簡直是位真正的傳奇」、「這就是何謂奉獻精神」、「感謝這些保家衛國的戰士們！願上帝保佑你們健康平安！」。
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