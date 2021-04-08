自幼用腳寫字洗臉做飯 無臂青年考上法學院研究生

近日，一名無臂考生參加上海同濟大學法學院的研究生複試。該考生用腳寫字，並順利完成考試，最終成功被錄取，引起廣泛關注。

《澎湃新聞》及《人民日報》等報道指，該名考生名叫彭超，在2001年，時年6歲的他不幸觸碰到變壓器上的電線，導致雙臂截肢。此後，他嘗試用腳來寫字、洗臉刷牙、洗衣做飯。經過努力，他完全做到了以腳代手、生活自理。他在2015年以608分的高考總成績考入四川大學法學院，並如期畢業。

彭超喜歡詩詞，曾在四川大學中華經典美文誦讀大賽上表演。在大學一年級下學期，他還參加了央視的《中國詩詞大會》，勇奪該節目首位擂主。

在參加同濟大學法學院的研究生複試前，彭超請求校方為他安排兩隻硬一點的凳子。校方於是找來兩隻木凳和一張木板，並在筆試課室裏安裝好，讓彭超來試試是否可以用腳順利寫字。同時，考慮到彭超是用腳寫字，考試時間可能需要延長，法學院經請示後，決定對其延長30分鐘筆試時間。

報道指，最終彭超用與其他考生相同的時間，答完了所有試題。3月29日，彭超因初試、筆試和面試成績達到法學院錄取分數線，順利被同濟大學法學院錄取。

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文章授權轉載自《香港01》