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新疆女遊客抱貴賓犬看狼群 狗跌入柵欄慘遭7匹狼撕咬至死

香港01 / 朱加樟／報導
貴賓犬掉入柵欄內，瞬間遭狼群撲咬，當場發出慘叫。（影片截圖）
貴賓犬掉入柵欄內，瞬間遭狼群撲咬，當場發出慘叫。（影片截圖）

中國大陸一名女遊客近日帶著一頭貴賓犬到新疆「野狼谷」觀賞狼群，女遊客為了讓貴賓犬「見見世面」於是抱著牠湊近柵欄看一眼，不料途中失手導致貴賓狗掉入柵欄內，當場遭7匹狼圍攻撕咬致死。有現場遊客拍下這殘忍一幕，事件引起廣泛關注。

陸媒《搜狐千里眼》、《西安晚報》等報道指，事件發生在新疆昌吉回族自治州，該名女遊客5日（周一）帶著貴賓犬到「野狼谷」遊玩，從觀景台由上往下觀賞狼群，距離約有2、3米高。

觀景台的柵欄高度大概到胸部，該名女遊客想讓貴賓犬「見見世面」，抱著讓牠湊近看一眼，不料貴賓犬疑似受到驚嚇，抓了一下女遊客，導致女遊客鬆手，貴賓犬頓時落入狼群中。

現場目擊者指出，初時看到七八匹狼在圍攻一隻小動物，一開始還以為是隻活雞，湊上去仔細看才發現居然是一隻貴賓犬。貴賓犬瞬間遭狼群撲咬，當場發出慘叫，而其他遊客見狀也尖叫連連。最後，貴賓犬不幸死亡，但未遭分食，而是被一隻狼奪走獨佔。

據《中訪財經》2017年報導，新疆昌吉回族自治州吉木薩爾縣車師古道一處山谷被稱為「野狼谷」，野狼谷佔地面積860平米，飼養的狼有80多隻，品種有西伯利亞黑狼，蒙古狼、草原狼、戈壁狼等。據野狼谷負責人楊長生指，該處的狼參演拍攝過多個電視節目，從而也吸引了眾多遊客前來觀賞。

網民熱議：「遊客怎麼能帶動物進動物園？」、「為什麼去野狼谷這種地方非要帶寵物狗去。帶就帶吧。自己看不好不栓個繩兒。」、「狼在哪裡都是猛獸，小心。」、「這個狗可能一開始以為主人要丟他下去，嚇到了，想求生，結果真的下去了。」

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文章授權轉載自《香港01》

新疆 寵物

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