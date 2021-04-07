20歲女獨自扶養三年幼弟妹 壓力太大跳河自殺獲救

近日，杭州一名20歲女子跳河企圖自殺，所幸警察及時趕到將其救起。女子獲救起透露其長年獨自打工養活兩個妹妹及一個弟弟，因壓力太大不止一次想過自殺，警察則力勸她要珍惜生命。

事發於3月23日上午，杭州有人報警稱「有一個女的跳河了！已經暈在水裏了」。民警趕到現場後，看到一名身穿藍色上衣淺色牛仔褲的女子在河面上漂浮著，半個身子泡在水裏。

民警隨即下水救人，幸好女子所在的位置靠近岸邊，在群眾的幫助下，大家連拉帶拽終於將女子成功救了上來。

近日，杭州一名20歲女子跳河企圖自殺，所幸民警及時趕到將其救起。圖擷自都市快報

所幸救援及時，女子經初步檢查並無大礙。該女子透露她是雲南宣威人，很小的時候父母就分開了，而且離她而去。她有兩個妹妹和一個弟弟，最大的妹妹也才12歲，家裡只剩下祖父母，於是她十多歲就擔起了養家糊口責任。

女子稱，她賺不了多少錢，自己也過得艱難。現在她在杭州一家商場賣衣服，一個月只有幾千元，她這次想不開是覺得生活壓力太大了，她受不了。女子又表示，她不止一次想過自殺，又展示兩隻手腕上數十道刀疤，有的傷痕還很新，令人觸目驚心。

民警得悉女子的身世後對女子表示：「你也要量力而行，按照你的能力去掙錢，沒有過不去的坎，好不好？但不要輕易的把自己的生命不當回事，生命只有一次，所以一定要珍惜...」

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文章授權轉載自《香港01》