陸環保督察8省區 禁一刀切、濫問責

大陸生態環境部6日披露，第二輪第三批「中央生態環境保護督察」全面啟動。8個督察組分別對山西、遼寧、安徽、江西、河南、湖南、廣西、雲南8個省（區）開展為期約1個月的督察進駐工作。

新華社報導，大陸生態環境部有關官員表示，督察組重點督察內容包括：長江大保護、黃河流域生態保護等重大戰略部署貫徹落實情況；嚴格控制「兩高」項目盲目上馬，以及去產能「回頭看」落實情況；重大環境汙染、生態破壞、生態環境風險及處理情況；對民眾反映突出的生態環境問題立行立改情況等。

近日，大陸生態環境保護督察辦公室專門致函8省（區），要求有力有序推進邊督邊改，禁止搞「一刀切」和「濫問責」，並簡化督察接待安排，減輕基層負擔。

文件強調，嚴禁為應付督察採取緊急停工停業停產等簡單粗暴行為，以及「一律關停」、「先停再說」等敷衍應對做法。問題整改要做到依法依規，統籌推進，按照問題的輕重緩急和難易程度，能馬上解決的，要馬上解決；一時解決不了的，要明確整改的目標、措施、時限和責任單位，督促各責任主體抓好落實。要給直接負責整改工作的單位和人員留足時間，禁止層層加碼、級級提速。特別是對涉及民生的產業或領域，更要妥善處理，堅決杜絕「一刀切」行為。

文件要求，有關省（區）要通過必要的問責切實傳導壓力、落實責任，建立長效機制。同時，要避免以問責代替整改以及亂問責、濫問責、簡單化問責等行為。對發現涉嫌以問責代替整改，或問責走過場，以及問責泛化、簡單化的，督察組將會及時予以提醒，情節比較嚴重的，將按有關程序報告。