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面向東協、對接大灣區 廣西籌30億人民幣建設交通

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

廣西壯族自治區財政廳6日披露，針對西部陸海新通道、粵港澳大灣區等規劃部署，廣西多渠道籌措30多億元（人民幣，下同）資金支持交通建設。

中新社報導，作為中國大陸西部陸海新通道重要節點，廣西提出構建面向東協國家、對接粵港澳大灣區、聯通大陸西南和中南地區的高效便捷交通物流網。

廣西已下達2021年鐵路、高速公路建設資金19.7億元，支持貴陽至南寧、南寧至邊境城市崇左、南寧至玉林、柳州至梧州等鐵路建設，以及玉林至荔浦、樂業至百色等高速公路建設，打造客快貨暢的鐵路公路立體交通網；開展欽州港東航道、防城港企沙港區潭油作業區進港航道等工程建設，提升向海經濟港口基礎設施。

為打造具有競爭力的區域機場群，廣西安排預算資金7億元支持南寧機場改擴建、航線培育等，全面建設中國—東協空中走廊，爭取恢復受疫情影響的至老撾萬象（台灣稱為寮國永珍）、越南河內等東協各國首都民航航線，爭取開通1至2條南寧至東南亞、南亞全貨機航線，推動形成南寧區域性航空樞紐機場與桂林國際旅遊機場雙驅動的航空格局。

同時，廣西計畫籌集資金4.57億元支持珠江上遊西江航運幹線貴港至梧州3000噸級航道、來賓至桂平2000噸級航道、右江航道建設，全面提升西江內河航運網絡，暢通與粵港澳大灣區對接。

機場 航線 東協

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