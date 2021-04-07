聽新聞
test
0:00 / 0:00
北京在建地鐵15線 年底開通7線
今年是北京市軌道交通通車線路最多的一年。北京市重大項目建設指揮部辦公室6日披露，今年全市在建地鐵線路15條線（段）、在建里程291.3公里。其中，今年年底計畫開通7條線（段），共計54.5公里，創下歷史紀錄。
中新社報導，據北京市重大項目辦二級巡視員趙洪表示，目前，這15條在建軌道交通線路中，3號線一期、12號線、昌平線南延一期及16號線南段正處於車站和區間主體結構施工階段；平谷線朝陽段和通州段實現進場；28號線、新機場線北延及13號線擴能提升工程分別處於項目前期或工程前期階段。各條線路正按計畫推進建設，確保實現階段目標。
2021年是北京軌道交通建設通車線路最多的一年。今年底計畫開通地鐵線路7條線（段），包括11號線西段、17號線南段、19號線一期、機場線西延、8號線三期剩餘段、14號線剩餘段、S1線剩餘段，共計54.5公里。
趙洪表示，今年年底北京計畫開通軌道交通7條線（段），不僅有貫穿城市南北的大動脈，也有打通既有軌道路網斷點的剩餘段，更有為2022年冬奧會服務的交通線。目前，土建工程整體完成80%，正在陸續從土建施工轉入軌道舖設及設備安裝階段。
這7條線路開通後，北京將新增軌道交通運營里程54.5公里。北京市軌道交通運營里程將達到781.5公里，對完善北京交通網絡、緩解交通擁堵發揮重要作用。
今年還是北京軌道交通投資任務最重的一年。目前，所有在建地鐵均按照工期節點目標穩步推進，並已完成全年總投資的20.4%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言