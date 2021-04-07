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北京在建地鐵15線 年底開通7線

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

今年是北京市軌道交通通車線路最多的一年。北京市重大項目建設指揮部辦公室6日披露，今年全市在建地鐵線路15條線（段）、在建里程291.3公里。其中，今年年底計畫開通7條線（段），共計54.5公里，創下歷史紀錄。

中新社報導，據北京市重大項目辦二級巡視員趙洪表示，目前，這15條在建軌道交通線路中，3號線一期、12號線、昌平線南延一期及16號線南段正處於車站和區間主體結構施工階段；平谷線朝陽段和通州段實現進場；28號線、新機場線北延及13號線擴能提升工程分別處於項目前期或工程前期階段。各條線路正按計畫推進建設，確保實現階段目標。

2021年是北京軌道交通建設通車線路最多的一年。今年底計畫開通地鐵線路7條線（段），包括11號線西段、17號線南段、19號線一期、機場線西延、8號線三期剩餘段、14號線剩餘段、S1線剩餘段，共計54.5公里。

趙洪表示，今年年底北京計畫開通軌道交通7條線（段），不僅有貫穿城市南北的大動脈，也有打通既有軌道路網斷點的剩餘段，更有為2022年冬奧會服務的交通線。目前，土建工程整體完成80%，正在陸續從土建施工轉入軌道舖設及設備安裝階段。

這7條線路開通後，北京將新增軌道交通運營里程54.5公里。北京市軌道交通運營里程將達到781.5公里，對完善北京交通網絡、緩解交通擁堵發揮重要作用。

今年還是北京軌道交通投資任務最重的一年。目前，所有在建地鐵均按照工期節點目標穩步推進，並已完成全年總投資的20.4%。

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