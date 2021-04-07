北京在建地鐵15線 年底開通7線

「搭上愛國列車，炒鞋妖風大作？」中國新疆棉之亂在激情延燒後，現在雖然抵制的強度和怒火稍微平息，近期卻衍生了愛國抵制下的中國國產球鞋「炒鞋」風波。針對Nike、Adidas等國際大廠的抵制不買，中國消費能量轉往了國產的安踏和李寧等自有品牌，沒想到因此觸發愛國商機，帶動國產鞋的價格直線飆漲，之中李寧的一款限量球鞋價格更炒高31倍，從1,499元人民幣炒到4萬8,889元（約新台幣21萬），爆炸性的現象反而引起中國官媒側目，接連發文批評：「消費愛國心炒鞋，邪氣必須狠剎！」被中國政府視為邪氣妖風的炒鞋，到底發生什麼事？

2021-04-07 09:39