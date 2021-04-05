男童趁外送員上樓送餐 疑偷車上餐點並大剌剌坐路邊大快朵頤

新冠肺炎疫情下的復活節連假，街上餐廳人頭湧湧，不少市民都改為叫外賣。有外賣平台送餐員上周六（3日）就發文指，當晚在上水送餐後，下樓時竟發現單車上另1份餐點遭偷走，其後獲行家告知，疑似是由1名穿紅衣的男童擅自取走，其後甚至直接在路邊開餐，直斥「子不養（養不教）父之過」。

事主近日在facebook群組「(香港)送餐/送貨員意見交流區」上傳圖片，指作為送餐員，餐點被偷本來已是常態，但上水清河邨及祥龍圍邨近期多次發生不問自取的事件。上周六晚上，他在祥龍圍邨送餐後下樓，卻發現車上另1份餐點不翼而飛，幸好後來有行家通知，表示是1名身穿紅衣的男童從保溫袋中拿走，並且坐在便利店外大快朵頤，亦有拍下事發經過的照片。

事主續指，由於餐點被偷的問題屢見不鮮，一眾常在清河邨及祥龍圍邨範圍送餐的行家早已鎖定目標人物，「但不會出手去教訓或教導小朋友」，認為教育子女應該是為人父母的責任，「送餐員只能自認倒霉」，希望涉事男童的親朋好友或者老師可多加提點。

有行家留言指相中男童是區內慣犯，稱對方已多次偷走餐點，更會直接路邊開餐，身旁還放着外賣平台的紙袋。（fb「(香港)送餐/送貨員意見交流區」圖片）

帖文隨即引來網民熱議，不少人認為樓主及一眾行家應當場制止男童及報警處理，不應縱容對方，「縱容只會害了他，不會教就等法律來教」、「偷東西慣犯都不報警，你這麼包容，帶他回家養了」、「斷好你也可以不報警，厲害」。亦有人指偷餐看似是小事，但絕不應讓小朋友自幼便有偷竊的陋習，「偷慣咗，次次成功，後患無窮」、「不懂事就要教，不報警也要嚇得他怕，如果放過他，長大了偷的甚至搶的不只是食物」。

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文章授權轉載自《香港01》