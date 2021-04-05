廣鐵清明發客量創新高
清明鐵路民眾出行，客流量大增。廣州鐵鐵局透露，清明假期首日廣鐵發送旅客240萬人次，較2019年年增長4.6％，創歷年清明假期單日旅客發送量新高。而首日加開旅客列車282列，同比增長171.1％，創廣鐵今年以來運力投放新高。
據香港文匯網，廣鐵負責人表示，隨著大陸新冠肺炎疫情防控得宜，清明假期旅客出行需求旺盛，客流呈現探親流、返鄉流、祭祖流、踏青流相互疊加特點，主要由大城市向周邊省市流動。
其中，廣州南站4月3日發送旅客42.3萬人次，創開站以來清明假期單日發送新高，同比清明假期歷史最高2019年4月5日發送38.8萬人次，增加3.5萬人次，增幅9%，直逼2020年10月1日「十一」、中秋雙節黃金周假期創下的開站以來單日發送歷史最高43.7萬人次。
為迎接客流高峰，廣鐵採取加開臨時客車、加掛車廂、動車組重聯、減少無流停站、壓縮列車運行時間等方式，加足熱門方向運力。同時，針對大客流，廣鐵集團還準備應急運力。
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