廣鐵清明發客量創新高

【清明節2021】受新冠疫情影響，大陸官方繼呼籲民眾在地過年後，再提倡網絡掃墓，以減少人流移動造成的疫症散播的風險。惟大陸網上祭祀平台欠缺監管，變成商人牟利的大好機會，引發一連串亂象。有大陸網民早前無意中發現，自己的真實姓名及相片被惡搞製成網上的墳墓，更提供了祭品，投訴多次才受理；另有掃墓平台則推出貴價虛擬祭品，鼓勵用家付貴購買，令網上掃墓亦要鬥豪華。

2021-04-04 20:19