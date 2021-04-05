黃帝故里拜祖大典 辛丑年添亮點

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／台北－鄭州報導

「三月三，拜軒轅」，4月1日，黃帝故里拜祖大典組委會在鄭州舉行新聞發布會，正式宣布辛丑年黃帝故里拜祖大典，將於農曆三月初三（4月14日），在河南省鄭州市新鄭黃帝故里園區舉行。　

今年的拜祖大典以「同根同祖同源、和平和睦和諧」為主題，將把拜祖大典辦成弘揚黃河文化、講好黃河故事、延續歷史文脈、堅定文化自信的重要平台。　

據黃帝故里拜祖大典組委會常務副主任、張延明介紹，今年拜祖大典現場，恢復了盛世禮樂、敬獻花籃、淨手上香、行施拜禮、恭讀拜文、高唱頌歌、樂舞敬拜、祈福中華、天地人和等九項儀程的典禮，現場參加人員範圍主要是河南省內各界代表人士，嘉賓規模控制在1000人左右。　　

今年拜祖大典還有更多亮點，包括全面提升大典典禮儀程文化內涵和展現方式；儀程開始前和典禮進行中，將插播取材裴李崗、大河村、雙槐樹等鄭州地區黃帝時代或更早期文化遺址拍攝的文化短片；插播「港澳台及海外拜祖集錦短片」；網上拜祖祈福平台全新升級亮相，全球華人可通過網路敬拜軒轅黃帝，感受黃河文化。

此外，大典舉辦期間，將聯合沿黃九省（區）統籌舉辦黃河文化月活動，持續增強黃河文化、黃帝文化世界認同感，提升黃河文化、黃帝文化的國際影響力。

遺址

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