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傳統清明味 青團「裹」入新IP

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
清明時節，上海一家老字號青團銷售火爆。圖為民眾在店內購買青團。（中新社）
清明時節，上海一家老字號青團銷售火爆。圖為民眾在店內購買青團。（中新社）

清明至，艾草香。一顆軟軟糯糯的青團無需明火，卻令食客滿口清香。這是江南人心中，最傳統的「清明味道」。在新零售浪潮下，清明美食不再局限於祭祖，而是將時令美味、新興IP「裹」入傳統。

中新社報導，「青團本是江南一帶用來祭祖的食品，屬於寒食的一種。」江蘇省餐飲行業協會執行會長于學榮說，這幾年有了非常明顯的轉型。

于學榮稱，按照四季飲食規律，春季喜甜。過去青團常以豆沙餡、八寶餡料為主。隨著春天吃「野」的流行，薺菜、馬蘭頭等各色野菜開始入「餡」。青團漸從祭祖食品變成全民共嘗的春日美食。他還觀察到，這兩年隨著口味的「出圈」和新零售助力，江南青團正一路「向北」。　　

外賣平台的數據證實了這一現象。餓了麼數據顯示，今年3月以來，北方城市青團外賣訂單同比增長近3倍，顯著高於南方城市。上海、蘇州和南京依舊是青團最熱銷的城市。但在北方城市中，北京、青島、天津、大連和濟南的青團愛好者正爆發式增長。

白桃口味、芝士內餡、櫻花外皮……在年輕人群體中，口味的「獵奇」賦予青團「社交屬性」。青團不再是老套的甜點，而成為「潮人美食」。新零售商家試水將傳統青團與網紅奶茶、螺螄粉等深受年輕人喜愛的美食融合，打開青團的新賽道。

揚州大學旅遊烹飪學院副院長孟祥忍認為，在過去，美食的地域特點非常明顯。比如廣東一帶喜歡用烤乳豬祭拜先人；在江南，清明冷食更為盛行。但在新零售賦能下，美食突破地域性，被賦予新內涵，獲得更廣泛傳播。

甜點 北京

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