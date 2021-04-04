男星「被死亡」肖像被盜用為遺照 墓園駁：非一線明星

大陸法院近日處理一宗盜用頭像照片訴訟案，一名演員發現自己的頭像被上海某墓園盜用，作為先人瓷相的範例。「被死亡」的事主憤而提出訴訟，對方竟滿不在乎地反指他「不是一線明星，沒有辨識度。」

據星島網，案中化名小園的原告曾出演過幾部熱播電視劇，小有知名度。在2018年的清明節期間，有粉絲掃墓時發現他的頭像照片，被上海某墓園印成瓷相當作銷售廣告。小園覺得不受尊重，也侵犯肖像權，遂向上海市青浦區人民法院申請訴訟。

當時，小園要求墓園公開道歉，並且稱涉案的頭像照片，是他早前為保健品公司拍的代言廣告時拍攝，代言費為20萬元人民幣。墓園擅自使用照片長達兩年，認為經濟損失為50萬元人民幣，加上精神損失，合共要求賠償100萬元人民幣。

墓園業者作為與訟方答辯時稱，當收到律師信後第一時間將涉案瓷相下架，無法辨認照片是否就是小園本人，且小園不是一線明星，照片不具有公眾辨識度，因此不認同經濟損失。與訟一方又認為原告思想封建迷信，無法認同他精神上受到影響。

最後，法官在庭審中指出，原告一方提供保健品代言合同及代言照片，證明墓園盜用自己的照片用在瓷相上。從法院提供證據可看出，業者不只盜用小園的照片，還涉嫌盜用其他外國人相片，明顯侵犯肖像權，最後判原告勝訴。