快訊

國道2號轎車自撞翻覆 1男無生命跡象送醫搶救

太魯閣號出事李義祥竟在現場 乘客公開照片「以為他來救援」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男星「被死亡」肖像被盜用為遺照 墓園駁：非一線明星

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸男演員「小園」肖像被墓園拿來做「示範遺照」，告上法院求償。（新浪微博照片）
大陸男演員「小園」肖像被墓園拿來做「示範遺照」，告上法院求償。（新浪微博照片）

大陸法院近日處理一宗盜用頭像照片訴訟案，一名演員發現自己的頭像被上海某墓園盜用，作為先人瓷相的範例。「被死亡」的事主憤而提出訴訟，對方竟滿不在乎地反指他「不是一線明星，沒有辨識度。」

據星島網，案中化名小園的原告曾出演過幾部熱播電視劇，小有知名度。在2018年的清明節期間，有粉絲掃墓時發現他的頭像照片，被上海某墓園印成瓷相當作銷售廣告。小園覺得不受尊重，也侵犯肖像權，遂向上海市青浦區人民法院申請訴訟。

當時，小園要求墓園公開道歉，並且稱涉案的頭像照片，是他早前為保健品公司拍的代言廣告時拍攝，代言費為20萬元人民幣。墓園擅自使用照片長達兩年，認為經濟損失為50萬元人民幣，加上精神損失，合共要求賠償100萬元人民幣。

墓園業者作為與訟方答辯時稱，當收到律師信後第一時間將涉案瓷相下架，無法辨認照片是否就是小園本人，且小園不是一線明星，照片不具有公眾辨識度，因此不認同經濟損失。與訟一方又認為原告思想封建迷信，無法認同他精神上受到影響。

最後，法官在庭審中指出，原告一方提供保健品代言合同及代言照片，證明墓園盜用自己的照片用在瓷相上。從法院提供證據可看出，業者不只盜用小園的照片，還涉嫌盜用其他外國人相片，明顯侵犯肖像權，最後判原告勝訴。

人民幣 上海

延伸閱讀

中共中央令下 趙紫陽家人打包將搬離故居

傅學鵬宗族700人掃墓 慎終追遠承先啟後

清明連假返鄉掃墓 台中交通疏運措施看這邊

清明節掃墓湧人潮 淡水警超前佈署管制交通

相關新聞

男星「被死亡」肖像被盜用為遺照 墓園駁：非一線明星

大陸法院近日處理一宗盜用頭像照片訴訟案，一名演員發現自己的頭像被上海某墓園盜用，作為先人瓷相的範例。「被死亡」的事主憤而...

大陸清明節網上掃墓亂象 生人遭惡搞成死人虛擬祭品鬥豪超貴

【清明節2021】受新冠疫情影響，大陸官方繼呼籲民眾在地過年後，再提倡網絡掃墓，以減少人流移動造成的疫症散播的風險。惟大陸網上祭祀平台欠缺監管，變成商人牟利的大好機會，引發一連串亂象。有大陸網民早前無意中發現，自己的真實姓名及相片被惡搞製成網上的墳墓，更提供了祭品，投訴多次才受理；另有掃墓平台則推出貴價虛擬祭品，鼓勵用家付貴購買，令網上掃墓亦要鬥豪華。

大陸漁船在舟山外海沉沒 增至12人遇難、4人失聯

4月4日凌晨4時28分，浙江省海上搜救中心接報：一江蘇籍漁船「蘇啟漁03434」在舟山外海海域沉沒， 20人遇險。接報後...

1499→48889元 炒李寧球鞋 有人幾天賺1輛車

以往幾乎只出現在國外品牌的「炒鞋」風，隨著中國民眾在「新疆棉」事件中紛紛改買國貨，國產品牌球鞋價格也隨之飆漲，部分熱門鞋...

母去年去世！男返鄉見孤單父身影大哭 孝心感動3億人

安徽池州胡姓男子的母親去年去世，他清明回家掃墓時，見父親一個人孤伶伶站在門口，忍不住在車上嚎啕大哭，妻子將視頻放上網路，...

海南椰樹集團反擊：搞垮我們 50萬農民脫富返貧

就招聘廣告因涉嫌違法被立案調查一事，海南椰樹集團喊冤，稱擔心企業被搞垮，6000多員工再次吃苦，50萬農民也將「脫富返貧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。