大陸清明節網上掃墓亂象 生人遭惡搞成死人虛擬祭品鬥豪超貴

受新冠疫情影響，大陸官方繼呼籲民眾在地過年後，再提倡網絡掃墓，以減少人流移動造成的疫症散播的風險。惟大陸網上祭祀平台欠缺監管，變成商人牟利的大好機會，引發一連串亂象。有大陸網民早前無意中發現，自己的真實姓名及相片被惡搞製成網上的墳墓，更提供了祭品，投訴多次才受理；另有掃墓平台則推出貴價虛擬祭品，鼓勵用家付貴購買，令網上掃墓亦要鬥豪華。

「打開地址鏈接跳出來一個網頁，一個墓碑形狀的圖片上不僅有我的照片、真實姓名，底下還放了祭品！」張姓網民早前無意發現，自己的資料被人用作於網絡祭祀平台建立墳墓，令他非常氣憤，要多次聯絡網站，對方才肯將相關頁面刪除。

張姓網民的遭遇並非單一事件，因官方提倡網絡掃墓，內地網絡湧現多個線上祭祀網站，惟因欠缺規管導致各種惡搞亂象出現，例如有人把仍在生的仇家惡搞成死者，在網上為對方設立紀念網頁，掃墓平台亦難以發現。

只要在網上搜尋網絡祭祀平台，便能輕易找到多個相關網站，以個人手機號碼登記便可注冊成為會員，在指定網站為已逝親友建立個人資料館。紀念頁面只要求輸入死者姓名及生平等基本資料便能生成，亦提供獻花、留言或送祭品等選項。

大部分網祭網站對會員及有關死者的資料幾乎沒有任何審查或核實，當中包括民政局主辦的平台。有網站解釋，這情況是為了避免限制親友懷念已去世多年、難以提供身份證明的先人，同時令網祭程序更方便容易。有網祭平台的職員甚至表示，建立紀念館時並不需要提供死者的資料，「只要不是名人就行」。

除了先人紀念頁面有漏洞，網祭也成為商人牟利的大好平台，現實的祭品市場轉移至網上後，奢華風氣有過之而無不及。網站雖然提供一般祭品如香燭、鮮花，但若要向先人表達心意，想送上豪華汽車、高級別墅、金童玉女、名牌手錶等，便要付上標示的價格。部分平台甚至提供網祭專用祭品，如專屬音樂、至尊紀念館身份，並設立「香火排行榜」，祭品數目愈多，先人所屬的紀念頁面排名也愈高，以鼓勵用家付費購買祭品。

對於相關網祭現象，天津社科院社會學研究所所長張寶義認為，五花百門的網祭服務令清明節的文化傳統變質，加上缺乏法律規管，導致種種亂象。他建議相關部門合理規範及統籌管理同類網站，「網絡祭掃推動了綠色、健康、文明的祭祀方式，但不應該脫離清明節嚴肅的文化氛圍」。

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文章授權轉載自《香港01》