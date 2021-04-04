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大陸漁船在舟山外海沉沒 增至12人遇難、4人失聯
4月4日凌晨4時28分，浙江省海上搜救中心接報：一江蘇籍漁船「蘇啟漁03434」在舟山外海海域沉沒， 20人遇險。接報後，省委書記袁家軍、省長鄭柵潔等迅速作出批示，要求全力開展搜救。省海上搜救中心第一時間啟動應急預案，迅速組織各級搜救力量前往事發水域開展搜救。目前，20名遇險人員已救上16人，其中12人無生命體徵，另仍有4人失聯。
據澎湃新聞報導，截至下午一點，已組織調派海巡22等公務執法船艇10艘、直升飛機1架、固定翼飛機1架前往事發水域開展搜救，協調附近蘇響漁01818等20艘漁船參與救助。
目前，20名遇險人員已救上16人（經現場搜救力量核實，其中12人無生命體徵），另仍有4人失聯。現場搜救工作仍在全力進行中。
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