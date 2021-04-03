陸網路祭祀亂象 活人被祭拜、香火排行榜刷汽車

大陸去年因為新冠疫情鼓勵網上慎終追遠，網路祭祀平台遍地開花，不料今年清明上網，網友發現有人被建了一塊網墓，原本免費建館的服務卻打出香火排行榜，利用虛擬祭品「吸金」，除了香燭鮮花還可刷豪華轎車、私人飛機、高級別墅等。

新華社報導，不少人清明網路祭祀發現，「網頁上墓碑不僅有我的照片、真實姓名，底下還放了供品。」令人頭皮發麻。媒體檢索多個網路祭祀平台發現，惡搞確實可以輕鬆得逞。註冊這類網路祭祀平台的過程幾乎沒有審核，一個手機號快速註冊，建館資訊隨意填寫。

報導指，網路祭祀平台大都設置了烈士紀念館，但點開發現，烈士紀念館裡並非都是真正的英烈，一些虛構的電視劇角色，甚至有地方惡霸也同入烈士紀念。