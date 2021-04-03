陸網路祭祀亂象 活人被祭拜、香火排行榜刷汽車
大陸去年因為新冠疫情鼓勵網上慎終追遠，網路祭祀平台遍地開花，不料今年清明上網，網友發現有人被建了一塊網墓，原本免費建館的服務卻打出香火排行榜，利用虛擬祭品「吸金」，除了香燭鮮花還可刷豪華轎車、私人飛機、高級別墅等。
新華社報導，不少人清明網路祭祀發現，「網頁上墓碑不僅有我的照片、真實姓名，底下還放了供品。」令人頭皮發麻。媒體檢索多個網路祭祀平台發現，惡搞確實可以輕鬆得逞。註冊這類網路祭祀平台的過程幾乎沒有審核，一個手機號快速註冊，建館資訊隨意填寫。
報導指，網路祭祀平台大都設置了烈士紀念館，但點開發現，烈士紀念館裡並非都是真正的英烈，一些虛構的電視劇角色，甚至有地方惡霸也同入烈士紀念。
更糟的是，打著免費建館卻處處收費，利用虛擬祭品吸金。變相的收費服務裡，包括標價頗高的豪華汽車、私人飛機、高級別墅、名牌手錶等，還有如金童、玉女等虛擬人物也被標好價格，可購買用作祭祀。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言