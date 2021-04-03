長假報復性消費！深圳1杯奶茶「黃牛價」賣逾2千元 超6萬人排隊

長假客流明顯增加，帶動報復性消費，深圳「文和友」美食廣場2日開業，找來網紅茶飲店「茶顏悅色」快閃店。首日開漲，消費人潮綿延數公里，超6萬人排隊，1杯奶茶黃牛喊價人民幣500元〈約新台幣逾2千元〉的消費奇蹟。

長假去哪玩？深圳人會告訴你「在排隊」，新聞晨報報導，深圳「文和友」美食廣場2日開業，排隊的人數約占深圳總人口的1/450，也就是說：每248個深圳人裡就有一個在文和友排號。

據證券時報實地探店報導，多位正在排隊的消費者表示，來深圳「文和友」的最主要目的就是為了網紅茶飲「茶顏悅色」。

為了一杯奶茶，消費者必須經歷兩次大排長龍的考驗，報導指，此次茶顏悅色快閃店為期三個月，並不接受消費者線上點單。也就是說，消費者要排兩次隊，除了預約進深圳文和友，還得在地下一樓、跟三樓的兩個茶顏門店排隊，歷經兩次排隊才可以喝得上這杯網紅奶茶。