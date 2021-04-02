快訊

太魯閣號出軌重傷集中7、8節車廂 搜救隊：都扭曲變形了

48人死亡！40具遺體待送 特搜隊破壞太魯閣號車體搶救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第五屆「We愛·兩岸青年短片大賽」 正式啟動

聯合報 / 大陸新聞中心／即時報導
We愛·第五屆兩岸青年短片大賽2日正式起跑。（主辦單位提供）
We愛·第五屆兩岸青年短片大賽2日正式起跑。（主辦單位提供）

上海發起、主辦的「We愛·兩岸青年短片大賽」已堂堂邁入第五年，We愛·第五屆兩岸青年短片大賽2日正式起跑，即日起至7月16日，兩岸青年可以登陸大賽官網投稿短片作品參賽，用自己獨特的視角發掘呈現身邊關於愛的故事。

We愛·第五屆兩岸青年短片大賽，由上海市海峽兩岸交流促進會、上海文化聯誼會、上海市科技藝術教育中心指導，上海文廣互動電視有限公司、滬測信息科技（上海）有限公司主辦，上海市廣播影視製作業行業協會、MMA微電影協會、台北市影音節目製作商業同業公會協辦。

本屆大賽延續以「我們愛」為主題，面向兩岸青年徵集10分鐘以內的短片作品，鼓勵呈現發生在上海、台北等兩岸之間關於「我們愛」的故事，尤其鼓勵由兩岸青年合拍、合作作品參賽。

主辦單位表示，四年來，We愛·兩岸青年短片大賽致力於為兩岸青年搭建廣闊發展的舞台，活動也日益受到兩岸青年關注，參賽作品逐年增多，內容題材也更加豐富多彩。有興趣展現影音創作長才的兩岸青年可上活動官網，了解參賽規則及相關訊息。

上海 微電影

相關新聞

男給住院妻準備酒釀湯圓吃 竟令老伴陷瀕死狀態

浙江杭州一名63歲周姓婦人近日因患有肝膿腫而接受手術，並在術後一直胃口不好。陳姓丈夫心疼妻子狀況，便特地在醫院外的小吃店買了酒釀湯圓給老伴吃，不料他剛離開，周婦便在接受打點滴後沒幾分鐘，出現面色潮紅、呼吸困難伴瀕死感等症狀，即雙硫崙樣反應。

00後小鮮肉棄百萬年薪參軍獲讚 陸網友揭疑似「網黃」經歷

湖北恩施的00後「小鮮肉」網紅劉長江放棄年薪人民幣60萬元（約新台幣260萬元）合約參軍入伍，被特種部隊選中加入海軍陸戰隊，為此他甚至不惜毀約，賣掉價值40萬元（約新台幣175萬元）的新跑車以向經紀公司賠償。

疫情拖累…IT公司老闆財困 殺妻傷兒後自刎

新冠肺炎疫情造成經濟不景氣，衰退寒風由基層打工仔颳至中產階層。一名經營IT公司的中年男子，疑受疫情拖累，近半年公司陷入財...

「外地人」入上海逾24小時須登記 網友質疑「新疆化」

上海4月1日起實施對「在滬停留超24小時人員納入管理服務範圍」，外來人員凡停留超過24小時，必須提交個人資料，違者最高處...

第五屆「We愛·兩岸青年短片大賽」 正式啟動

由上海發起、主辦的「We愛·兩岸青年短片大賽」已堂堂邁入第五年，We愛·第五屆兩岸青年短片大賽2日正式起跑，即日起至7月...

台灣烘焙姑娘 新疆收穫愛情和麵包

「所愛隔山海，山海亦可平」的愛情故事，不僅存在於影視劇和小說中，現實生活中一樣存在。台灣姑娘潘姵蓉遠赴三四千公里外的新疆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。