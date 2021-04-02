第五屆「We愛·兩岸青年短片大賽」 正式啟動

由上海發起、主辦的「We愛·兩岸青年短片大賽」已堂堂邁入第五年，We愛·第五屆兩岸青年短片大賽2日正式起跑，即日起至7月16日，兩岸青年可以登陸大賽官網投稿短片作品參賽，用自己獨特的視角發掘呈現身邊關於愛的故事。

We愛·第五屆兩岸青年短片大賽，由上海市海峽兩岸交流促進會、上海文化聯誼會、上海市科技藝術教育中心指導，上海文廣互動電視有限公司、滬測信息科技（上海）有限公司主辦，上海市廣播影視製作業行業協會、MMA微電影協會、台北市影音節目製作商業同業公會協辦。

本屆大賽延續以「我們愛」為主題，面向兩岸青年徵集10分鐘以內的短片作品，鼓勵呈現發生在上海、台北等兩岸之間關於「我們愛」的故事，尤其鼓勵由兩岸青年合拍、合作作品參賽。

主辦單位表示，四年來，We愛·兩岸青年短片大賽致力於為兩岸青年搭建廣闊發展的舞台，活動也日益受到兩岸青年關注，參賽作品逐年增多，內容題材也更加豐富多彩。有興趣展現影音創作長才的兩岸青年可上活動官網，了解參賽規則及相關訊息。