男給住院妻準備酒釀湯圓吃 竟令老伴陷瀕死狀態

浙江杭州一名63歲周姓婦人近日因患有肝膿腫而接受手術，並在術後一直胃口不好。陳姓丈夫心疼妻子狀況，便特地在醫院外的小吃店買了酒釀湯圓給老伴吃，不料他剛離開，周婦便在接受打點滴後沒幾分鐘，出現面色潮紅、呼吸困難伴瀕死感等症狀，即雙硫崙樣反應。

當日周婦空腹做腹部CT，完成檢查後，便和老伴坐在醫院的小花園共進早餐。由於周婦未現不妥，吃得還算津津有味，丈夫便滿意地回家。不料，回到病房打點滴後沒幾分鐘，周婦便出事。經詢問，周婦坦言自己剛食用了酒釀湯圓，而護士掛的點滴是頭孢美唑（抗生素），醫生由此判斷周婦是酒後使用抗生素引起了雙硫崙樣反應，遂馬上使用心電監護監測生命體徵、面罩吸氧並使用地塞米松加速乙醇氧化、納洛酮拮抗乙醇作用，同時作補液和利尿治療。

幸而經過一小時的全力搶救，周婦的生命體徵逐漸恢復正常。事後她感慨，其實一進病房，護士就做過教育稱住院期間不要喝酒，而對於這點基礎常識她還是知道的，只是萬萬想不到一碗酒釀湯圓卻能把身體吃壞。

據了解，雙硫崙樣反應是指民眾在服用含有雙硫崙結構的藥物前後，食用了酒精製品，繼而代謝出現障礙，觸發胸悶氣短、面部潮紅、頭痛、噁心等一系列症狀，嚴重的話，更可導致血壓下降或休克，甚至死亡。

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文章授權轉載自《香港01》