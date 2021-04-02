快訊

「照理說不該停那」工程車滑落釀太魯閣號出軌 台鐵擬求償

太魯閣號出軌司機身亡 同事淚：是新婚年輕司機…

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男給住院妻準備酒釀湯圓吃 竟令老伴陷瀕死狀態

香港01 / 陳進安／報導
周婦在接受打點滴後沒幾分鐘，即出現雙硫崙樣反應。（錢江晚報）
周婦在接受打點滴後沒幾分鐘，即出現雙硫崙樣反應。（錢江晚報）

浙江杭州一名63歲周姓婦人近日因患有肝膿腫而接受手術，並在術後一直胃口不好。陳姓丈夫心疼妻子狀況，便特地在醫院外的小吃店買了酒釀湯圓給老伴吃，不料他剛離開，周婦便在接受打點滴後沒幾分鐘，出現面色潮紅、呼吸困難伴瀕死感等症狀，即雙硫崙樣反應。

當日周婦空腹做腹部CT，完成檢查後，便和老伴坐在醫院的小花園共進早餐。由於周婦未現不妥，吃得還算津津有味，丈夫便滿意地回家。不料，回到病房打點滴後沒幾分鐘，周婦便出事。經詢問，周婦坦言自己剛食用了酒釀湯圓，而護士掛的點滴是頭孢美唑（抗生素），醫生由此判斷周婦是酒後使用抗生素引起了雙硫崙樣反應，遂馬上使用心電監護監測生命體徵、面罩吸氧並使用地塞米松加速乙醇氧化、納洛酮拮抗乙醇作用，同時作補液和利尿治療。

幸而經過一小時的全力搶救，周婦的生命體徵逐漸恢復正常。事後她感慨，其實一進病房，護士就做過教育稱住院期間不要喝酒，而對於這點基礎常識她還是知道的，只是萬萬想不到一碗酒釀湯圓卻能把身體吃壞。

據了解，雙硫崙樣反應是指民眾在服用含有雙硫崙結構的藥物前後，食用了酒精製品，繼而代謝出現障礙，觸發胸悶氣短、面部潮紅、頭痛、噁心等一系列症狀，嚴重的話，更可導致血壓下降或休克，甚至死亡。

延伸閱讀：

高血壓藥菠菜忌同食？記住6大藥物禁忌免損肝血流不止

「撿蛙」供一家大小食用　浙江農婦中蟾蜍毒亡　兒孫逃一劫

文章授權轉載自《香港01》

湯圓 抗生素

延伸閱讀

「你爸欠5千萬！」小學生一句話神回擊詐騙集團 網笑翻：侮辱性極強

他問「頂呱呱貴又沒較好吃怎不會倒？」 老饕直指這一關鍵

這瓶特別滿！她超商買飲料發現異狀 釣出內行人專業回應

全聯驚見「神級零食」回歸 網超嗨：是七年級的回憶呀！

相關新聞

男給住院妻準備酒釀湯圓吃 竟令老伴陷瀕死狀態

浙江杭州一名63歲周姓婦人近日因患有肝膿腫而接受手術，並在術後一直胃口不好。陳姓丈夫心疼妻子狀況，便特地在醫院外的小吃店買了酒釀湯圓給老伴吃，不料他剛離開，周婦便在接受打點滴後沒幾分鐘，出現面色潮紅、呼吸困難伴瀕死感等症狀，即雙硫崙樣反應。

00後小鮮肉棄百萬年薪參軍獲讚 陸網友揭疑似「網黃」經歷

湖北恩施的00後「小鮮肉」網紅劉長江放棄年薪人民幣60萬元（約新台幣260萬元）合約參軍入伍，被特種部隊選中加入海軍陸戰隊，為此他甚至不惜毀約，賣掉價值40萬元（約新台幣175萬元）的新跑車以向經紀公司賠償。

提前17天 青海湖解凍啦

青海省氣象局披露，連日來，青海湖多處湖面出現裂縫，出現解凍跡象較上年提前17天。湖面解凍加快主要由近期環湖周邊氣溫升高過...

台灣烘焙姑娘 新疆收穫愛情和麵包

「所愛隔山海，山海亦可平」的愛情故事，不僅存在於影視劇和小說中，現實生活中一樣存在。台灣姑娘潘姵蓉遠赴三四千公里外的新疆...

清明小長假 長三角城市旅遊爆量

今年清明假期是大陸「就地過年」後第一個小長假。隨著氣溫轉暖，同時受益於新冠肺炎疫情防控得力，不少長三角民眾決定趁著清明小...

利用台灣海峽「狹管效應」 福建力推海上風電

中新網報導，台灣海峽獨特的「狹管效應」，為福建帶來獨一無二和綠色、清潔、可再生的風能資源，海上風電可利用小時數〈機組使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。