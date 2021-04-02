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00後小鮮肉棄百萬年薪參軍獲讚 陸網友揭疑似「網黃」經歷

香港01 / 葉琪／報導
劉長江是一名網紅，擁有超過10萬名粉絲。（微博）
劉長江是一名網紅，擁有超過10萬名粉絲。（微博）

中國大陸湖北的00後「小鮮肉」網紅劉長江放棄年薪人民幣60萬元（約新台幣260萬元）合約參軍入伍，被特種部隊選中加入海軍陸戰隊，為此他甚至不惜毀約，賣掉價值40萬元（約新台幣175萬元）的新跑車以向經紀公司賠償。

劉長江的舉動贏得大陸網友激讚，其事蹟甚至獲官媒如央視網和新華社報道，但他隨後被發現疑似是「網黃」，本身是同性戀，並且有在Twitter上出售同性戀向成人影片。

據大陸媒體的介紹，劉長江出生於2000年，是湖北恩施春季入伍的新兵也是一名在讀大學生。劉長江本身是全國健美冠軍、營養師、國家級普拉提教練等，其在2020年與經紀公司簽約成為網紅，藝名叫「劉楚堯」，擁有超過10萬名粉絲。

報道提到，劉長江成為網紅後年收入超過60萬元（約新台幣260萬元），他有因此為自己購入一輛跑車，「然而，在劉長江心中，一直有一個軍旅夢」。故此，劉長江在今年大學畢業後就選擇參軍入伍。

報道更稱，劉長江的父親曾經是一名軍人，劉長江從小就聽著軍人的故事長大，「對他而言，比起做網紅，成為一名軍人是更有價值的人生選擇」。劉長江在個多月前得知體檢和政審合格，就第一時間告別粉絲，賣掉心愛的跑車，並與經紀公司解約，「我毀約在先，要賠公司一筆錢，只能把車賣了，雖然為此損失了金錢，但心甘情願。」劉長江稱不後悔賣車，「參軍光榮，永不後悔！」

不過，劉長江參軍的消息廣泛流傳後，有大陸網友意外發現，劉長江疑似有在Twitter上出售自己拍攝的同性戀向成人影片。據了解，劉長江共拍攝兩段同性戀向成人影片，合計時長有一小時左右。事件曝光後，劉長江的微博帳號已經清空所有帖文，甚至連大陸媒體亦陸續刪除與劉長江有關的報道。

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文章授權轉載自《香港01》

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