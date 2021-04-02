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提前17天 青海湖解凍啦
青海省氣象局披露，連日來，青海湖多處湖面出現裂縫，出現解凍跡象較上年提前17天。湖面解凍加快主要由近期環湖周邊氣溫升高過快、極大風速增大所致。
新華社報導，青海湖是中國大陸最大內陸鹹水湖，也是青藏高原重要的生態安全屏障。青海省氣象科學研究所多源衛星監測資料顯示，3月27日，青海湖三塊石西部、鳥島南部、海心山四周出現裂縫；3月29日，除上述地區湖體解凍範圍進一步擴大外，泉吉河入口、沙島湖、尕海大範圍解凍。
青海省氣象科學研究所生態氣象服務中心副主任祝存兄表示，青海湖解凍水體達到整個青海湖水體面積的10%的日期作為開始解凍期，就是俗稱的「開湖」。從氣象標準意義上講，青海湖還沒有達到「開湖」標準。
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