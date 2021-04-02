清明小長假 長三角城市旅遊爆量

今年清明假期是大陸「就地過年」後第一個小長假。隨著氣溫轉暖，同時受益於新冠肺炎疫情防控得力，不少長三角民眾決定趁著清明小長假踏青出遊、返鄉掃墓。

中新社報導，長三角城市群包含蘇浙滬皖眾多城市，城市群總人口超2億人，是大陸外來工作者聚集地。今年春節很多人「就地過年」。清明小長假來臨，被延遲的出行需求有望逐步釋放。

東航江蘇公司工作人員1日表示，近期東航江蘇公司航班客座率達80%，大陸國內航班數量基本恢復至2019年同期水平。清明小長假旅客出行需求對比2020年大幅提升：4月2日至5日航班客座率超過60%，從長三角出發，熱門目的地集中在三亞、廈門、昆明、成都、重慶、長沙、西安等海濱休閑城市和傳統旅遊城市。

今年清明小長假，大陸民眾外出旅遊升溫。圖為上海大霧，黃浦江兩岸建築若隱若現，民眾在上海外灘濱江步道遊覽。（中新社）

根據預測，中短途鐵路客流也不少。中國鐵路上海局集團有限公司預計，今年清明小長假，長三角鐵路將迎來旅遊流、探親流、掃墓流高峰，鐵路客流有望恢復至2019年同期的95%以上，日均客發量將超過260萬人次。京滬、滬寧、滬杭等高鐵線客流或有大幅增長。

江蘇省交通運輸廳副廳長、新聞發言人金淩表示，清明節期間，該省高速公路路網日均出口流量預計將達331至340萬輛/日，較去年同期增長5%至8%。

攜程平台顯示，從全大陸看，預訂假期景區門票的人次，相比2019年有10%左右的小幅攀升。花園花海、動植物園、城市公園、主題樂園、水族館、博物館、特色古鎮是最熱門的景區類型。長三角遊客偏愛租車遊，假期租車訂單量比2019年增長了100%以上。

小眾化旅遊、沉浸式旅遊、帶萌寵旅遊等玩法躥紅。飛豬平台顯示，「鄉村採茶遊體驗」的預售訂單，30秒就賣出4300份。「明前採茶遊」搜索熱度增長了5倍以上。以養生為主題的瑜伽遊、徒步露營、島嶼深度遊等個性化產品銷售火爆。

途家近期發布的「2021清明節民宿出遊預測報告」顯示，有超過15%的用戶會攜寵自駕出行。停車方便、能滿足寵物入住的複式房、客棧、獨棟別墅、四合院、木屋等，是眾多寵物主首選。